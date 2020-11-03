03 Kasım 2020 Salı 17:26 | Son Güncelleme:
Zuhal Topal'la Sofrada 3 Kasım puan durumu: Zuhal Topal'la Sofrada puanları yayınlandı mı?
Zuhal Topal'la Sofrada 3 Kasım puan durumu, yarışmacıların değerlendirmeleri sonucu belli olacak. Fox Tv'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün izleyici karşısına çıkıyor. Bugün 467. bölümü ekrana gelecek olan programda kayınvalideler ve gelinler beraber yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada puanları yayınlandı mı?
Zuhal Topal'la Sofrada 3 Kasım puan durumu, yemek tadımlarının ardından belli olacak. Hafta içi her gün Fox Tv'de yayınlanan Zuhal Topal'la kayınvalideler ve gelinler birlikte 15 bin TL için yarışıyor. Sevilen gündüz kuşağı yarışma programlarından biri olan Zuhal Topal'la Sofrada 3 Kasım puan durumu merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada puanları yayınlandı mı?
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 3 KASIM PUAN DURUMU NASIL?
Zuhal Topal'la Sofrada 3 Kasım puan durumu henüz yayınlanmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.
3 KASIM ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA SEDA HANIM’IN MENÜSÜ
Kruton ve kaşar Peyniri Eşliğinde Domates Çorbası
Ezine Peynirli Kol Böreği
Çerkez Tavuğu
Kremalı Mantarlı Antrikot
Röşti
Bol Ekşili Yeşil Salata
Keşkül-U Fukara