Zuhal Topal'la Sofrada 3 Kasım puan durumu: Zuhal Topal'la Sofrada puanları yayınlandı mı?

Zuhal Topal'la Sofrada 3 Kasım puan durumu, yemek tadımlarının ardından belli olacak. Hafta içi her gün Fox Tv'de yayınlanan Zuhal Topal'la kayınvalideler ve gelinler birlikte 15 bin TL için yarışıyor. Sevilen gündüz kuşağı yarışma programlarından biri olan Zuhal Topal'la Sofrada 3 Kasım puan durumu merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada puanları yayınlandı mı?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 3 KASIM PUAN DURUMU NASIL?

Zuhal Topal'la Sofrada 3 Kasım puan durumu henüz yayınlanmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

3 KASIM ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA SEDA HANIM’IN MENÜSÜ

Kruton ve kaşar Peyniri Eşliğinde Domates Çorbası

Ezine Peynirli Kol Böreği

Çerkez Tavuğu

Kremalı Mantarlı Antrikot

Röşti

Bol Ekşili Yeşil Salata

Keşkül-U Fukara