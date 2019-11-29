Zuhal Topal’la Sofrada 29 Kasım haftanın birincisi kim? Zuhal Topal’la Sofrada puan tablosu..

Zuhal Topal’la Sofrada 29 Kasım haftanın birincisi kim? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Ekranların fenomen programları arasında yer alan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bugün haftanın en yüksek puanını alan gelin kayınvalide belirleniyor. Zaman zaman gerilimli dakikaların yaşandığı program her gün saat 16.00’da başlıyor. Zuhal Topal’la Sofrada 29 Kasım haftanın birincisi kim? sorusunun yanıtı haberimizde..

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 29 KASIM BİRİNCİSİ KİM?

Zuhal Topal’la Sofrada 29 Kasım haftanın birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacak.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN TABLOSU

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 28 KASIM

(Ümit Gelin)

Arife hanım 6 puan

Müjgan hanım 5 puan

Havva hanım 5 puan

Cemile hanım 5

Zuhal Topal 7 puan

Toplamda 28 puan

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 27 KASIM

27 Kasım Çarşamba Zuhal Topal’la Puanları (Çağla’nın Puanları)

Arife 3

Müjgan 3

Kerime 3

Cemile 3

Zuhal TopaL 5

TOPLAM 17

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 26 KASIM

Havva hanım 4 puan

Kerime hanım 5 puan

Arife hanım 5 puan

Cemile hanım 6 puan

Zuhal Topal ise kaynanaları 5 verdikleri için eleştirdiği halde kendisi de 6 puan verdi.

Selman gelinin puanları toplamı ise 25 oldu.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 25 KASIM

Müjgan hanım 6 puan

Kerime hanım 5 puan

Cemile hanım 4 puan

Havva hanım 3 puan

Zuhal Topal ise Selen geline 7 puan verdi.

Selen gelinin puanlarının toplamı 25 oldu.