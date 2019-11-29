Zuhal Topal’la Sofrada 29 Kasım haftanın birincisi kim? Zuhal Topal’la Sofrada puan tablosu..
Zuhal Topal’la Sofrada 29 Kasım haftanın birincisi kim? sorusu arama motorunda araştırılmaya başladı. Zuhal Topal’ın eğlenceli sunumu ile Fox TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Sofrada programında haftanın final heyecanı yaşanıyor. Her hafta 5 gelin ve kaynanadan oluşan yarışmada en yüksek puanı alam gelin ve kaynana 15 bin TL ödülün de sahibi oluyor. Zuhal Topal’la Sofrada 29 Kasım haftanın birincisi kim? sorusunun yanıtı haberimizde..
Zuhal Topal’la Sofrada 29 Kasım haftanın birincisi kim? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Ekranların fenomen programları arasında yer alan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bugün haftanın en yüksek puanını alan gelin kayınvalide belirleniyor. Zaman zaman gerilimli dakikaların yaşandığı program her gün saat 16.00’da başlıyor. Zuhal Topal’la Sofrada 29 Kasım haftanın birincisi kim? sorusunun yanıtı haberimizde..
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 29 KASIM BİRİNCİSİ KİM?
Zuhal Topal’la Sofrada 29 Kasım haftanın birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacak.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN TABLOSU
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 28 KASIM
(Ümit Gelin)
Arife hanım 6 puan
Müjgan hanım 5 puan
Havva hanım 5 puan
Cemile hanım 5
Zuhal Topal 7 puan
Toplamda 28 puan
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 27 KASIM
27 Kasım Çarşamba Zuhal Topal’la Puanları (Çağla’nın Puanları)
Arife 3
Müjgan 3
Kerime 3
Cemile 3
Zuhal TopaL 5
TOPLAM 17
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 26 KASIM
Havva hanım 4 puan
Kerime hanım 5 puan
Arife hanım 5 puan
Cemile hanım 6 puan
Zuhal Topal ise kaynanaları 5 verdikleri için eleştirdiği halde kendisi de 6 puan verdi.
Selman gelinin puanları toplamı ise 25 oldu.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 25 KASIM
Müjgan hanım 6 puan
Kerime hanım 5 puan
Cemile hanım 4 puan
Havva hanım 3 puan
Zuhal Topal ise Selen geline 7 puan verdi.
Selen gelinin puanlarının toplamı 25 oldu.