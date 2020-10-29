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  • Zuhal Topal'la Sofrada 29 Ekim puan durumu: Zuhal Topal'la Sofrada 29 Ekim puan durumu nasıl?
29 Ekim 2020 Perşembe 17:26 | Son Güncelleme:

Zuhal Topal'la Sofrada 29 Ekim puan durumu: Zuhal Topal'la Sofrada 29 Ekim puan durumu nasıl?

Zuhal Topal'la Sofrada 29 Ekim puan durumu: Zuhal Topal'la Sofrada 29 Ekim puan durumu nasıl"

Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün Fox Tv'de yayınlanmaya devam ediyor. Saat 16:00'da ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada'da her gün bir yarışmacı ev sahipliği yapıyor. Hafta boyunca en yüksek puanı alan kişi 15 bin TL ödülünde sahibi oluyor. Zuhal Topal'la Sofrada 29 Ekim puan durumu nasıl?

Zuhal Topal'la Sofrada 29 Ekim puan durumu izleyiciler tarafından merak edilen konulardan birisi oldu. Hafta içi her gün Fox Tv'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada'da puanlamalar sofra düzeni ve yemeklerin lezzetine göre veriliyor. Hafta boyunca yarışan yarışmacılardan en yüksek puanı alan büyük ödülün sahibi oluyor. Zuhal Topal'la Sofrada 29 Ekim puan durumu sizlerle...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 29 EKİM PUAN DURUMU NASIL?

Zuhal Topal'la Sofrada 29 Ekim puan durumu henüz açıklanmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAKKINDA

Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan yemek yarışmasında Zuhal Topal, gelin ve kayınvalideleri buluşturuyor! Her bölüm kıyasıya rekabet yaşanıyor...

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