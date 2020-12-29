Zuhal Topal'la Sofrada 29 Aralık puan durumu açıklandı mı? Salı puan durumları!

Zuhal Topal'la Sofrada 29 Aralık puan durumu, programı kaçıran seyircilerin arama yaptığı konulardan oldu. 5 gelin ve kayınvalidenin yarıştığı yemek yarışmasında en yüksek puanı alan 15 bin TL'yi kazanacak. Çekimler, koronavirüs önlemlerine dikkat edilerek gerçekleşiyor. Bugün yarışan gelinin, Zuhal Topal'la Sofrada 29 Aralık puan durumu belli olacak. Peki, Salı günü Zuhal Topal'la Sofrada 29 Aralık puan durumu açıklandı mı?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 29 ARALIK PUAN DURUMU

Zuhal Topal'la Sofrada 29 Aralık puan durumu henüz açıklanmadı. Puan durumu gelince haberimize eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 29 ARALIK YARIŞMACISI KİMDİR?

Sena Şanlı: 5 yıllık evli 1 çocuk sahibi ve güzellik uzmanıdır. Kendisinin tam bir mutfak aşığı olduğu söylenir.

Semiha Şanlı: Sofraların hırçını olarak Mersin mutfağı ile geliyor.