Zuhal Topal'la Sofrada 28 Şubat kim kazandı? İşte Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın birincisinin kim olduğu araştırılıyor. Zuhal Topal'la Sofrada programında bugün final heyecanı yaşanıyor. Bu hafta yarışmacıları arasında kimin birinci olacağı merak konusu. Haftanın ilk yarışmacısı olan Tülay Coşkun 26 puan, 25 Şubat yarışmacısı Emine Kara 23 puan, 26 Şubat yarışmacısı Ayşegül Şişman 18 puan ve 27 Şubat yarışmacısı Necla İnci 29 puan aldılar.

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA YARIŞMASINDA KİM KAZANDI?



Fox TV’de ekrana gelen yarışmada kazanan isim açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA PUAN DURUMU

Haftanın ilk yarışmacısı olan Tülay Coşkun 26 puan, 25 Şubat yarışmacısı Emine Kara 23 puan, 26 Şubat yarışmacısı Ayşegül Şişman 18 puan ve 27 Şubat yarışmacısı Necla İnci 29 puan aldılar.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAKKINDA

Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan yemek yarışmasında Zuhal Topal, gelin ve kayınvalideleri buluşturuyor! Her bölüm kıyasıya rekabet yaşanıyor...

Yapımcılığını Dual Yapım’ın üstlendiği program hafta içi her gün 16.00'da FOX’ta yayınlanıyor.