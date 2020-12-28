Zuhal Topal'la Sofrada 28 Aralık puan durumu: Pazartesi puan durumu açıklandı!
Zuhal Topal'la Sofrada 28 Aralık puan durumu kayınvalidelerin yemek tadımlarının ardından netleşti. Hafta içi her gün Fox Tv'de yayınlanan programda gelinler her gün yarışıyor ve puanları kayınvalideler veriyor. Her hafta yeni yarışmacılar, cuma günü verilecek olan 15 bin TL'yi almak için kıyasıya rekabet ediyor. Zuhal Topal'la Sofrada 28 Aralık puan durumu haberimizde.
Zuhal Topal'la Sofrada yeni haftaya yeni yarışmacıları ile başladı. Zuhal Topal'la Sofrada 28 Aralık puan durumu da bugün kayınvalidelerin puanları sonrası netleşti. Gelinler bu hafta zorunlu yemek olarak hamsi pilavı yapıyor. Her gün bir gelin yarışmacının yarıştığı ve cuma günü büyük finalde yalnızca bir isim 15 bin TL'yi kazanabiliyor. Zuhal Topal'la Sofrada 28 Aralık puan durumu açıklandı mı?
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 28 ARALIK PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?
Zuhal Topal'la Sofrada 28 Aralık puan durumu açıklandı. Bugün yarışan gelin Altın kayınvalidelerden toplamda 20 puan aldı.
Nazmiye Hanım: 5 puan
Sevda Hanım: 5 puan
Semiha Hanım: 6 puan
Şuran Hanım: 4 puan verdi.ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 28 ARALIK YARIŞMACILARI KİM?
Altın Seyitmyradova: 3.5 yıllık evli. 2 çocuk annesi. Karnında taşıyor 3 aylık bebeğini. İkinci kez evlendi.
Nevin Çırmenli: Sesi pek çıkmıyor ama puanları çok korkutuyor.