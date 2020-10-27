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  • Zuhal Topal'la Sofrada 27 Ekim puan tablosu nasıl? Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu
27 Ekim 2020 Salı 16:03 | Son Güncelleme:

Zuhal Topal'la Sofrada 27 Ekim puan tablosu nasıl? Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu

Zuhal Topal'la Sofrada 27 Ekim puan tablosu nasıl" Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu

Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu kayınvalidelerin gelinlere verdikleri puanlarla belirleniyor. Program hafta içi her gün saat 16.00'da FOX TV ekranlarında oluyor. Zuhal Topal'la Sofrada 27 Ekim puan tablosu haftanın ilk gününde yarışan gelinin aldığı puanları gösteriyor.

Zuhal Topal'la Sofrada 27 Ekim puan tablosu haftanın ilk puanlarını gösteriyor. Hafta içi her gün ekrana gelen program saat 16.00'da izleyici karşısına geçiyor. Gelin ve kayınvalidelerin kıyasıya rekabet ettiği Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu, haftanın sonunda büyük ödülün sahibi olacak ismi belirliyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 27 EKİM PUAN TABLOSU

Zuhal Topal'la Sofrada 27 Ekim puan tablosu henüz açıklanmadı. Puan durumu belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

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