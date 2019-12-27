Zuhal Topal'la Sofrada 27 Aralık kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Sofrada son puan durumu..

Zuhal Topal'la Sofrada 27 Aralık kim birinci oldu? sorusu yarışmanın takipçileri tarafından arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün gerçekleştiriliyor. Hafta boyunca en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalide 15 bin TL’nin sahibi olacak. Zuhal Topal'la Sofrada 27 Aralık kim birinci oldu? sorusunun yanıtı haberimizde..

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 27 ARALIK BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada 27 Aralık birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 23 ARALIK PUAN DURUMU

23 Aralık Pazartesi Zuhal Topal’la Puanları (Tülay’ın Puanları)

Hatice 6

Nilgün 5

Şenay 5

Birgül 4

Zuhal Topal 7

TOPLAM 27

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 24 ARALIK PUAN DURUMU

24 Aralık Salı Zuhal Topal’la Puanları (Büşra’nın Puanları)

Gülten 4

Nilgün 7

Şenay 6

Birgül 5

Zuhal Topal 6

TOPLAM 28

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 25 ARALIK PUAN DURUMU

25 Aralık Çarşamba Zuhal Topal’la Puanları (Saadet’in Puanları)

Gülten 6

Hatice 7

Şenay 4

Birgül 3

Zuhal Topal 9

TOPLAM 29

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 26 ARALIK PUAN DURUMU

26 Aralık Perşembe Zuhal Topal’la Puanları (Şerife’nin Puanları)

Gülten 5

Hatice 5

Nilgün 3

Birgül 6

Zuhal Topal 6

TOPLAM 25