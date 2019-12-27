Zuhal Topal'la Sofrada 27 Aralık kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Sofrada son puan durumu..
Zuhal Topal'la Sofrada 27 Aralık kim birinci oldu? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Zuhal Topal'la Sofrada23 - 27 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen program süresince yemekler yapıldı, puanlar verildi. Yarışmada Saadet Kaçar dobra açıklamalarıyla dikkat çekti. Yarışmada bugün haftanın finali yapılıyor, birinci belli olacak. Zuhal Topal'la Sofrada 27 Aralık kim birinci oldu? sorusunun yanıtı haberimizde..
Zuhal Topal'la Sofrada 27 Aralık kim birinci oldu? sorusu yarışmanın takipçileri tarafından arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün gerçekleştiriliyor. Hafta boyunca en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalide 15 bin TL’nin sahibi olacak. Zuhal Topal'la Sofrada 27 Aralık kim birinci oldu? sorusunun yanıtı haberimizde..
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 27 ARALIK BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Zuhal Topal'la Sofrada 27 Aralık birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 23 ARALIK PUAN DURUMU
23 Aralık Pazartesi Zuhal Topal’la Puanları (Tülay’ın Puanları)
Hatice 6
Nilgün 5
Şenay 5
Birgül 4
Zuhal Topal 7
TOPLAM 27
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 24 ARALIK PUAN DURUMU
24 Aralık Salı Zuhal Topal’la Puanları (Büşra’nın Puanları)
Gülten 4
Nilgün 7
Şenay 6
Birgül 5
Zuhal Topal 6
TOPLAM 28
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 25 ARALIK PUAN DURUMU
25 Aralık Çarşamba Zuhal Topal’la Puanları (Saadet’in Puanları)
Gülten 6
Hatice 7
Şenay 4
Birgül 3
Zuhal Topal 9
TOPLAM 29
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 26 ARALIK PUAN DURUMU
26 Aralık Perşembe Zuhal Topal’la Puanları (Şerife’nin Puanları)
Gülten 5
Hatice 5
Nilgün 3
Birgül 6
Zuhal Topal 6
TOPLAM 25