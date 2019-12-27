Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9595
  • 6,6475
  • 289.251
  • 113656
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Zuhal Topal'la Sofrada 27 Aralık kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Sofrada son puan durumu..

Zuhal Topal'la Sofrada 27 Aralık kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Sofrada son puan durumu..

Zuhal Topal'la Sofrada 27 Aralık kim birinci oldu" Zuhal Topal'la Sofrada son puan durumu..

Zuhal Topal'la Sofrada 27 Aralık kim birinci oldu? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Zuhal Topal'la Sofrada23 - 27 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen program süresince yemekler yapıldı, puanlar verildi. Yarışmada Saadet Kaçar dobra açıklamalarıyla dikkat çekti. Yarışmada bugün haftanın finali yapılıyor, birinci belli olacak. Zuhal Topal'la Sofrada 27 Aralık kim birinci oldu? sorusunun yanıtı haberimizde..

Zuhal Topal'la Sofrada 27 Aralık kim birinci oldu? sorusu yarışmanın takipçileri tarafından arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün gerçekleştiriliyor. Hafta boyunca en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalide 15 bin TL’nin sahibi olacak. Zuhal Topal'la Sofrada 27 Aralık kim birinci oldu? sorusunun yanıtı haberimizde..
 
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 27 ARALIK BİRİNCİSİ KİM OLDU? 
 
Zuhal Topal'la Sofrada 27 Aralık birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak. 
 
 
 
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 23 ARALIK PUAN DURUMU 
 
23 Aralık Pazartesi Zuhal Topal’la Puanları (Tülay’ın Puanları)
 
Hatice 6
Nilgün 5
Şenay 5
Birgül 4
Zuhal Topal 7
TOPLAM   27
 
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 24 ARALIK PUAN DURUMU
 
24 Aralık Salı Zuhal Topal’la Puanları (Büşra’nın Puanları)
 
Gülten 4
Nilgün 7
Şenay 6
Birgül 5
Zuhal Topal 6
TOPLAM   28
 
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 25 ARALIK PUAN DURUMU 
 
25 Aralık Çarşamba Zuhal Topal’la Puanları (Saadet’in Puanları)
 
Gülten 6
Hatice 7
Şenay 4
Birgül 3
Zuhal Topal 9
TOPLAM   29
 
 
 
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 26 ARALIK PUAN DURUMU 
 
26 Aralık Perşembe Zuhal Topal’la Puanları (Şerife’nin Puanları)
 
Gülten 5
Hatice 5
Nilgün 3
Birgül 6
Zuhal Topal 6
 
TOPLAM   25

11 yıl sonra ilk paylaşım!
Bülent Ersoy'un yılbaşı istekleri ağızları açık bıraktı!
Alp Navruz o diziyle dönüyor!
'Zeynep Bastık açık ara önde'
'Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım'
<p>Kanal İstanbul´un güzergahının çizildiği animasyonda, proje ´binlerce yıllık şehirler şehri İstan

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´ndan Kanal İstanbul Animasyonu

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

500 yıllık zeytin ağacı! Fiyatı 25 bin lira

İstanbul Boğazı'nda Songa İridium gemisi kıyaya çarptı