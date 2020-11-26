Zuhal Topal'la Sofrada 26 Kasım puan durumu ekran başında bulunan seyircilerin ilgilendiği konu başlıklarından oldu. Hafta içi her gün Fox Tv'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada her hafta farklı yarışmacılar kıyasıya ve heyecanlı bir rekabet içerisine giriyor. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada 26 Kasım puan durumu belli oldu mu?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 26 KASIM PUAN DURUMU BELLİ OLDU MU?

Zuhal Topal'la Sofrada 26 Kasım puan durumu henüz belli olmadı. Detaylar geldikçe haberimize ekleyeceğiz.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 26 KASIM YARIŞMACILARI KİM?

Zuhal Topal'la Sofrada 26 Kasım yarışmacıları Deniz Ariz ev kayınvalidesi Aynur Ariz oldu.

Deniz Ariz: 21 yaşında ve 4 aylık evli olan Deniz, Mardin doğumludur. Hırslı ve inatçı bir yapıya sahip olduğunu söylemiştir