Zuhal Topal'la Sofrada 24 Kasım puan durumu bugün belli olacak. Hafta içi her gün Fox Tv'de yer alan Zuhal Topal'la Sofrada 24 Kasım puanlarının kayınvalideler verecek. Her hafta birbirinden farklı yarışmacıların yer aldığı programda gelinler hünerlerini sergiliyor. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada 24 Kasım puan durumu açıklandı mı?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 24 KASIM PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Zuhal Topal'la Sofrada 24 Kasım puan durumu henüz açıklanmadı. Kayınvalidelerin puanlaması sonrası sonuçlar belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 24 KASIM YARIŞMACISI KİM?

Sibel Terzioğlu: 21 yıllık evli. 3 çocuk annesi. Yemekleri lezzetli ve sunumları özenli. Tek başına restoran işletti.

Necla Terzioğlu İstanbul kadını. ağır duruşu ile sofralarda fark yaratıyor. Mutfakta da oldukça titiz.