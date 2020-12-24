Zuhal Topal’la Sofrada 24 Aralık puan durumu kayınvalidelerin yemek tadımları sonrası belli oluyor. Her gün bir gelin 15 bin TL’nin sahibi olmak için mücadele veriyor. Günün sonunda yemek tadımlarının ardından Zuhal Topal’la Sofrada 24 Aralık puan durumu açıklanıyor. Fox Tv’nin sevilen programı Zuhal Topal’la Sofrada 24 Aralık puan durumu açıklandı mı? Günlük puan durumu nasıl?

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA 24 ARALIK PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Zuhal Topal’la Sofrada 24 Aralık puan durumu henüz açıklanmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA 24 ARALIK YARIŞMCISI KİM?

Esra Konya: 3 yıllık evli. 2 çocuk annesi. Konyalı ve aşçı yardımcısı. Eli hızlı ama heyecanlı

Fatoş Sığın: Havalı ve mutfakta komutan. Sofrada istediği gibi konuşuyor.