Zuhal Topal'la Sofrada 23 Kasım puan durumu açıklandı mı? Zuhal Topal'la Sofrada puanları
Zuhal Topal'la Sofrada 23 Kasım puan durumu yoğun ilgi görüyor. Fox Tv'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün ekrana geliyor. Her gün farklı bir yarışmacı hünerlerini sergilerken cuma günü finalde 15 bin TL'yi almak istiyor. Zuhal Topal'la Sofrada 23 Kasım puan durumu açıklandı mı?
Zuhal Topal'la Sofrada 23 Kasım puan durumu bu akşam belli olacak. Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen yarışmda gelinler ve kayınvalideler beraber yarışıyor. Hafta boyunca yarışan gelinlere puanlamayı diğer kayınvalideler yapıyor. Zuhal Topal'la Sofrada 23 Kasım puan durumu açıklandı mı?
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 23 KASIM PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?
Zuhal Topal'la Sofrada 23 Kasım puan durumu henüz açıklanmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 23 KASIM YARIŞMACISI KİM?
Zuhal Topal'la Sofrada'da bu akşam ilk yarışmacı Bilge Aslı Erkuş oldu.
Bilge Aslı Erkuş'un menüsü
Kremalı mantar çorbası
Halep usulü lahmacun (haftanın yemeği)
Portakallı kereviz
Böreğimsi kabak
Hamsili pilav
Akordeon patates
Roka salatası
Fındıklı Trabzon baklavası