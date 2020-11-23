Zuhal Topal'la Sofrada 23 Kasım puan durumu açıklandı mı? Zuhal Topal'la Sofrada puanları

Zuhal Topal'la Sofrada 23 Kasım puan durumu bu akşam belli olacak. Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen yarışmda gelinler ve kayınvalideler beraber yarışıyor. Hafta boyunca yarışan gelinlere puanlamayı diğer kayınvalideler yapıyor. Zuhal Topal'la Sofrada 23 Kasım puan durumu açıklandı mı?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 23 KASIM PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Zuhal Topal'la Sofrada 23 Kasım puan durumu henüz açıklanmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 23 KASIM YARIŞMACISI KİM?

Zuhal Topal'la Sofrada'da bu akşam ilk yarışmacı Bilge Aslı Erkuş oldu.

Bilge Aslı Erkuş'un menüsü

Kremalı mantar çorbası

Halep usulü lahmacun (haftanın yemeği)

Portakallı kereviz

Böreğimsi kabak

Hamsili pilav

Akordeon patates

Roka salatası

Fındıklı Trabzon baklavası