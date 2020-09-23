Zuhal Topal'la Sofrada 23 Eylül puan tablosu | Zuhal Topal'la Sofrada puanları bugün nasıl?
Zuhal Topal'la Sofrada 23 Eylül puan tablosu bu haftanın birincisini belirlemede etkili olacak. Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada heyecan dolu bölümleriyle izleyici karşısına geçiyor. Her hafta bek kayınvalide ve 5 gelin en iyi menüyü sunabilmek için kıyasıya rekabet ediyorlar. Kayınvalideler gelinleri puanlıyor. Haftanın sonunda Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu en yüksek olan gelin ve kayınvalide 15 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor.
23 Eylül Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu kayınvalidelerin gelinlere verdiği puanları gösteriyor. Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan program saat 16.00'da seyirci ile buluşuyor. Yeni bir haftaya giriş yapılırken gelin ve kayınvalidelerden oluşan yeni yarışmacılar da bugün tanıtılıyor. Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu neticesinde birinci olan yarışmacı 15 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 23 EYLÜL PUAN TABLOSU
Zuhal Topal'la Sofrada 23 Eylül puan tablosu henüz belli olmadı. Yarışmacıların kıyasıya rekabeti devam ediyor. Günün gelini kayınvalidelere sunum yapacak ve ardından puanlamalar tamamlanacak.
Puan tablosu belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 22 EYLÜL PUAN TABLOSU NASILDI?
Kayınvalideler ve Zuhal Topal’ın yaptığı puanlama sonucu Melike Esen toplam 27 puan aldı.
Gönül Yıldırım: 5
Leyla Doğan: 6
Fatma Sabuncu: 5
Altun Karabela: 5
Zuhal Topal: 6
TOPLAM: 27