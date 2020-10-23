23 Ekim 2020 Cuma 16:04 | Son Güncelleme:
Zuhal Topal'la Sofrada 23 Ekim Cuma kim kazandı? Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu?
Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi bugün verilecek puanlar ile belli oluyor. Saat 16.00'da başlayan programda her hafta yeni yarışmacılar yer alıyor. Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu kayınvalidelerin gelinlere verdikleri puanlarla belirleniyor. Zuhal Topal'la Sofrada 23 Ekim Cuma günü kazananı büyük ödülün sahibi olacak.
Zuhal Topal'la Sofrada 23 Ekim kazanan isim kayınvalidelerin verdiği puanlar ile belirleniyor. Hafta içi her gün saat 16.00'da başlayan program FOX TV ekranlarında seyirci karşısına geçiyor. Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosunda en fazla puanı olan gelin haftanın sonunda büyük ödülün sahibi oluyor.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 23 EKİM CUMA KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi henüz belli olmadı. Birinci olan isim açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.