Zuhal Topal'la Sofrada 23 Ekim Cuma kim kazandı? Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada 23 Ekim kazanan isim kayınvalidelerin verdiği puanlar ile belirleniyor. Hafta içi her gün saat 16.00'da başlayan program FOX TV ekranlarında seyirci karşısına geçiyor. Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosunda en fazla puanı olan gelin haftanın sonunda büyük ödülün sahibi oluyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 23 EKİM CUMA KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi henüz belli olmadı. Birinci olan isim açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.