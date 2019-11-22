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  3. Zuhal Topal’la Sofrada 22 Kasım birincisi kim oldu? Zuhal Topal’la Sofrada puan durumu sizlerle..

Zuhal Topal’la Sofrada 22 Kasım birincisi kim oldu? Zuhal Topal’la Sofrada puan durumu sizlerle..

Zuhal Topal’la Sofrada 22 Kasım birincisi kim oldu" Zuhal Topal’la Sofrada puan durumu sizlerle..

Zuhal Topal’la Sofrada 22 Kasım birincisi kim oldu? sorusu arama motorunda araştırılmaya başladı. Fox TV’nin sevilen yarışma programı Zuhal Topal’la Sofrada'da haftaboyunca yemek yapıp hünerlerini sergileyen gelinler Cuma günü haftanın finalinde 15 bin TL ödül için yarışıyor. Bugün Pınar Taşdaban hünerlerini sergileyecek. Zuhal Topal’la Sofrada 22 Kasım birincisi kim oldu? diye merak edenler için Zuhal Topal’la Sofrada puan durumu haberimizde..

Zuhal Topal’la Sofrada 22 Kasım birincisi kim oldu? sorusu yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Televizyonların yemek yarışmaları arasında en çok izlenenlerden biri olan Zuhal Topal'la Sofrada her gün saat 16:00'da ekranlara geliyor. Gelin ve kaynanaların gergin mücadelesine sahne olan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bugün birinci belli oluyor. Zuhal Topal’la Sofrada 22 Kasım birincisi kim oldu? diye merak edenler için Zuhal Topal’la Sofrada puan durumu haberimizde..
 
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 22 KASIM BİRİNCİSİ KİM? 
 
Zuhal Topal’la Sofrada 22 Kasım birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacak. 
 
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN TABLOSU
 
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 21 KASIM 
 
21 Kasım Çarşamba Zuhal Topal’la Puanları (Ecem’in Puanları)
İlknur 5
Derya 3
Şahhanım 4
Kiraz 6
Zuhal Topal 5
TOPLAM   23
 
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 20 KASIM 
 
20 Kasım Salı Zuhal Topal’la Puanları (Esma’nın Puanları)
İlknur 4
Derya 7
Gülcihan 4
Kiraz 5
Zuhal Topal 6
TOPLAM   26
 
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 19 KASIM 
 
19 Kasım Salı Zuhal Topal’la Puanları (Ece’nin Puanları)
İlknur 3
Şah Hanım 2
Gülcihan 3
Kiraz 3
Zuhal Topal 3
TOPLAM   14
 
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 18 KASIM 
 
18 Kasım Pazartesi Zuhal Topal’la Puanları (Pınar’ın Puanları)
 
Derya 6
Şah Hanım  5
Gülcihan 6
Kiraz 4
Zuhal Topal 9
TOPLAM   30

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