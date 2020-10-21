21 Ekim 2020 Çarşamba 15:48 | Son Güncelleme:
Zuhal Topal'la Sofrada 21 Ekim 2020 puan tablosu! Zuhal Topal'la Sofrada güncel puan durumu
Zuhal Topal'la Sofrada bugünün puanları haftanın sonunda birinci olacak yarışmacıyı belirleyecek. Saat 16.00'da başlayan programda her hafta yeni yarışmacılar yer alıyor. Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu kayınvalidelerin gelinlere verdikleri puanlarla belirleniyor. Zuhal Topal'la Sofrada 21 Ekim puan tablosu bu haftanın üçüncü yarışmacısına ait olacak.
Zuhal Topal'la Sofrada 21 Ekim puan tablosu kayınvalidelerin verdiği puanlardan oluşuyor. Hafta içi her gün saat 16.00'da başlayan program FOX TV ekranlarında seyirci karşısına geçiyor. Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosunda en fazla puanı olan gelin haftanın sonunda büyük ödülün sahibi oluyor.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 21 EKİM PUAN TABLOSU
Zuhal Topal'la Sofrada 21 Ekim puan tablosu henüz açıklanmadı. Günün sonunda değerlendirme yapan kayınvalideler geline puan verecekler.
Güncel puan durumu açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 20 EKİM PUAN TABLOSU NASILDI?
Zuhal Topal'la Sofrada 20 Ekim haftanın ikinci gününe ait puan tablosu belli oldu. Kaynanaların Emine Hanım'a verdiği puanlama şöyle oldu:
Fatma Hanım: 7 puan
Adile Hanım: 5 puan
Beyhan Hanım: 4 puan
Birsen Hanım: 4 puan
Toplam: 20 puan