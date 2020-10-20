20 Ekim 2020 Salı 15:57 | Son Güncelleme:
Zuhal Topal'la Sofrada 20 Ekim puan tablosu: Zuhal Topal'la Sofrada bugünün puanları nasıl?
Zuhal Topal'la Sofrada bugünün puanları haftanın sonunda birinci olacak yarışmacıyı belirleyecek. Saat 16.00'da başlayan programda her hafta yeni yarışmacılar yer alıyor. Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu kayınvalidelerin gelinlere verdikleri puanlarla belirleniyor. Zuhal Topal'la Sofrada 20 Ekim puan tablosu bu haftanın ikinci yarışmacısına ait olacak.
Zuhal Topal'la Sofrada haftanın yeni yarışmacıları dün tanıtıldı. Hafta içi her gün saat 16.00'da başlayan program FOX TV ekranlarında seyirci karşısına geçiyor. Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosunda en fazla puanı olan gelin haftanın sonunda büyük ödülün sahibi oluyor. Zuhal Topal'la Sofrada 20 Ekim puan tablosu sizlerle...
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 20 EKİM PUAN TABLOSU
Zuhal Topal'la Sofrada 20 Ekim haftanın ikinci gününe ait puan tablosu henüz belli olmadı. Puanlar açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 19 EKİM PUAN TABLOSU NASILDI?
Zuhal Topal'la Sofrada haftanın ilk gününe ait puanlar belli oldu. Kaynanaların İnci Hanım'a verdikleri puanlama şöyle oldu:
Nuriye Hanım: 5 puan
Adile Hanım: 7 puan
Fatma Hanım: 6 puan
Birsen Hanım: 5 puan
Toplam: 23
Zuhal Topal'ın verdiği puan artık final gününde açıklanacak.