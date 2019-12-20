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  3. Zuhal Topal'la Sofrada 20 Aralık birincisi kim oldu? Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu..

Zuhal Topal'la Sofrada 20 Aralık birincisi kim oldu? Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu..

Zuhal Topal'la Sofrada 20 Aralık birincisi kim oldu" Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu..

Zuhal Topal'la Sofrada 20 Aralık birincisi kim oldu? sorusu yemek yarışması takipçileri tarafından merak ediliyor. FOX ekranlarının sevilen heyecanlı yarışması Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Betül Hanım'ın sofrasında yapılacak. Haftanın en yüksek puanını alan kişi 15 bin liranın da sahibi olacak. Zuhal Topal'ın sunduğu Zuhal Topal'la Sofrada 20 Aralık birincisi kim oldu? araştırılıyor. İşte Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu..

Zuhal Topal'la Sofrada 20 Aralık birincisi kim oldu? sorusu arama motorunda araştırılmaya başladı.  FOX TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programının 16-20 Aralık finali bugün yapılıyor. Her hafta birbirinden renkli karakterlerin yarıştığı Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında hafta boyunca en yüksek puanı alan kişi birinci olacak. Zuhal Topal'ın sunduğu Zuhal Topal'la Sofrada 20 Aralık birincisi kim oldu? araştırılıyor. İşte Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu.. 
 
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 20 ARALIK BİRİNCİSİ KİM OLDU? 
 
Zuhal Topal'la Sofrada 20 Aralık birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak. 
 
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 19 ARALIK
 
Ayşe Gürz Hanım'ın aldığı puanlar şu şekilde:
 
Müzeyyen 4
Havva 6
Zeliha 6
Saadet 5
Zuhal Topal 5
TOPLAM   26
 
 
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 18 ARALIK
 
18 Aralık Çarşamba Zuhal Topal’la Puanları (Seyhan’ın Puanları)
 
Müzeyyen 5
Havva 5
Zeliha 3
Ayşe 6
Zuhal Topal 6
TOPLAM   25
 
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 17 ARALIK
 
17 Aralık Salı Zuhal Topal’la Puanları (Derya’nın Puanları)
 
Saadet 4
Havva 4
Zeliha 4
Ayşe 4
Zuhal Topal 8
TOPLAM   24
 
 
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 16 ARALIK
 
16 Aralık Pazartesi Zuhal Topal’la Puanları (Gözde’nin Puanları)
 
Saadet 3
Havva 3
Müzeyyen 3
Ayşe 5
Zuhal Topal 5
TOPLAM   19

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