Zuhal Topal'la Sofrada 20 Aralık birincisi kim oldu? Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu..

Zuhal Topal'la Sofrada 20 Aralık birincisi kim oldu? sorusu arama motorunda araştırılmaya başladı. FOX TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programının 16-20 Aralık finali bugün yapılıyor. Her hafta birbirinden renkli karakterlerin yarıştığı Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında hafta boyunca en yüksek puanı alan kişi birinci olacak. Zuhal Topal'ın sunduğu Zuhal Topal'la Sofrada 20 Aralık birincisi kim oldu? araştırılıyor. İşte Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu..

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 20 ARALIK BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada 20 Aralık birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 19 ARALIK

Ayşe Gürz Hanım'ın aldığı puanlar şu şekilde:

Müzeyyen 4

Havva 6

Zeliha 6

Saadet 5

Zuhal Topal 5

TOPLAM 26

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 18 ARALIK

18 Aralık Çarşamba Zuhal Topal’la Puanları (Seyhan’ın Puanları)

Müzeyyen 5

Havva 5

Zeliha 3

Ayşe 6

Zuhal Topal 6

TOPLAM 25

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 17 ARALIK

17 Aralık Salı Zuhal Topal’la Puanları (Derya’nın Puanları)

Saadet 4

Havva 4

Zeliha 4

Ayşe 4

Zuhal Topal 8

TOPLAM 24

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 16 ARALIK

16 Aralık Pazartesi Zuhal Topal’la Puanları (Gözde’nin Puanları)

Saadet 3

Havva 3

Müzeyyen 3

Ayşe 5

Zuhal Topal 5

TOPLAM 19