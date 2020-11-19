Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım puan durumu! Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu

Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım puan durumu izleyicilerin takip ettiği başlıklarından oldu. Fox Tv'nin sevilen yapımları arasında yer alan Zuhal Topal'la Sofrada her gün ekranlara geliyor. Bugün yarışacak olan yarışmacı en yüksek puanı almayı hedefliyor. Yakından takip edilen Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım puan durumu...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 19 KASIM PUAN DURUMU

Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım puan durumu henüz belli olmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 19 KASIM YARIŞMACISI KİM?

Kübra Övgün bugün Zuhal Topal'la Sofrada yarışacak. 25 yaşında olan yarışmacı 4 yıllık evli. Kıskançlığından kocası çok çekti. Hamarat ve eli hızlı. Tek isteği yeteneklerini Türkiye'ye ispat etmek