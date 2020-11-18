Zuhal Topal'la Sofrada 18 Kasım 2020 puan durumu| Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu

Zuhal Topal'la Sofrada 18 Kasım 2020 puan durumu kayınvalidelerin tadımları sonrası açıklanıyor. Hafta içi her gün Fox Tv'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada farklı yarışmacıları programda yer alıyor. Bugün yarışan yarışmacı gelin, lezzetli yemekler yaparak kayınvalidelerden en yüksek puanı almaya çalışacak. Zuhal Topal'la Sofrada 18 Kasım 2020 puan durumu sizlerle...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 18 KASIM 2020 PUAN DURUMU

Zuhal Topal'la Sofrada 18 Kasım 2020 puan durumu belli oldu.

Nejmiye Hanım: 4

Gülnur Hanım: 3

Rabia Hanım: 3

Şahide Hanım: 4

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 18 KASIM YARIŞMACISI KİM?

Bu haftanın en genç gelini olan Ezgi Zeynep Deniz 19 yaşında ve henüz 6 aylık evli. Samsun Bafralı. Duygusal ama bir o kadar da eğlenceli. Damarına basılırsa çabuk sinirlendiğini söyledi.