Zuhal Topal'la Sofrada 16 Mayıs puan tablosu! Zuhal Topal kaç puan verdi?

Zuhal Topal’la Sofrada 16 Mayıs puan tablosu tüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. Zuhal Topal kaç puan verdi? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Fox TV'nin eğlenceli yarışma programı Zuhal Topal’la Sofrada hafta içi her gün Zuhal Topal'ın eğlenceli sunumu ile ekranlara geliyor. Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında alışverişi ve yemeği gelinler yapıyor, kaynanalar ise yemekleri puanlıyorlar. Zuhal Topal’la Sofrada yarışması ve sonuçları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte Zuhal Topal’la Sofrada hakkında tüm merak edilenler...

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA 16 MAYIS PUAN TABLOSU

Zuhal Topal’la Sofrada 16 Mayıs puan tablosu bugün yayınlanacak olan yeni bölümün ardından belli olacak. Zuhal Topal’la Sofrada puanları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

HAFTANIN YARIŞMACILARI



SONGÜL CELEP VE KAYINVALİDESİ SULTAN HANIM

Songül 35 yaşında 14 yıllık evli ve Tuncelili. Yarışmaya kendi isteği ile katılıyor. Eğer yarışmayı kazanırsa araba almak istiyor. Kayınvalide Sultan hanım ise Çorumlu ve 44 yıllık evli.

KAYIN VALİDESİ ŞADİYE ÜÇEL

29 yaşında 4 yıllık evli olan gelin tam bir motor aşığı. Gelinimiz ödülü kazanırsa ev almak istiyor. Kayın valide Şadiye hanım ise 56 yaşında Mersinli. Gelin kaynana aramızdan su sızmıyor diyor.

CENNET UMMALİYEGAN VE KAYINVALİDESİ MİNE YAZGAN

Kazakistanlı gelin 10 yıllık evli. yemek yapmayı çok seviyor ve kendi yöresinin yemeklerini çok iyi biliyor. Kayınvalide Mine hanım ise doğma büyüme İstanbullu.

AYŞE KÜÇÜK VE KAYINVALİDESİ BEDİHA HANIM

Adanalı gelin 12 yıllık evli 2 çocuk annesi ve sosyal bilgiler annesi. Ödülü kazanırsa kendine vakit ayırıp gezmek istiyor. Kayınvalide Bediha hanım ise 39 yıllık evli ve Osmaniye'de yaşıyor.

ÇİĞDEM ÖZTÜRK VE KAYINVALİDESİ NEZAHAT HANIM

12 yıllık evli olan gelin,ev hanım..Kayınvalidesi Nezahat hanım ise tam bir Karadenizli.