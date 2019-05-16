Zuhal Topal'la Sofrada 16 Mayıs puan tablosu! Zuhal Topal kaç puan verdi?
Zuhal Topal’la Sofrada 16 Mayıs puan tablosu araştırılıyor. Zuhal Topal kaç puan verdi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Fox TV'nin en sevilen ve izlenen yarışma programında bugün yaşananlar izleyiciler tarafından ilgi görüyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen eğlenceli yarışma programında bugün yine bir kayınvalide ve gelini yarışacak. Zuhal Topal'ın eğlenceli sunumu ile izleyicisi ile buluşan yarışma programında heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında alışverişi ve yemeği gelinler yapıyor, kaynanalar ise puan veriyor. Zuhal Topal’la Sofrada hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
Zuhal Topal’la Sofrada 16 Mayıs puan tablosu tüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. Zuhal Topal kaç puan verdi? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Fox TV'nin eğlenceli yarışma programı Zuhal Topal’la Sofrada hafta içi her gün Zuhal Topal'ın eğlenceli sunumu ile ekranlara geliyor. Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında alışverişi ve yemeği gelinler yapıyor, kaynanalar ise yemekleri puanlıyorlar. Zuhal Topal’la Sofrada yarışması ve sonuçları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte Zuhal Topal’la Sofrada hakkında tüm merak edilenler...
ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA 16 MAYIS PUAN TABLOSU
Zuhal Topal’la Sofrada 16 Mayıs puan tablosu bugün yayınlanacak olan yeni bölümün ardından belli olacak. Zuhal Topal’la Sofrada puanları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.
HAFTANIN YARIŞMACILARI
SONGÜL CELEP VE KAYINVALİDESİ SULTAN HANIM
Songül 35 yaşında 14 yıllık evli ve Tuncelili. Yarışmaya kendi isteği ile katılıyor. Eğer yarışmayı kazanırsa araba almak istiyor. Kayınvalide Sultan hanım ise Çorumlu ve 44 yıllık evli.
KAYIN VALİDESİ ŞADİYE ÜÇEL
29 yaşında 4 yıllık evli olan gelin tam bir motor aşığı. Gelinimiz ödülü kazanırsa ev almak istiyor. Kayın valide Şadiye hanım ise 56 yaşında Mersinli. Gelin kaynana aramızdan su sızmıyor diyor.
CENNET UMMALİYEGAN VE KAYINVALİDESİ MİNE YAZGAN
Kazakistanlı gelin 10 yıllık evli. yemek yapmayı çok seviyor ve kendi yöresinin yemeklerini çok iyi biliyor. Kayınvalide Mine hanım ise doğma büyüme İstanbullu.
AYŞE KÜÇÜK VE KAYINVALİDESİ BEDİHA HANIM
Adanalı gelin 12 yıllık evli 2 çocuk annesi ve sosyal bilgiler annesi. Ödülü kazanırsa kendine vakit ayırıp gezmek istiyor. Kayınvalide Bediha hanım ise 39 yıllık evli ve Osmaniye'de yaşıyor.
ÇİĞDEM ÖZTÜRK VE KAYINVALİDESİ NEZAHAT HANIM
12 yıllık evli olan gelin,ev hanım..Kayınvalidesi Nezahat hanım ise tam bir Karadenizli.