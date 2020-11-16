Zuhal Topal'la Sofrada 16 Kasım puan durumu: Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu!

Zuhal Topal'la Sofrada 16 Kasım puan durumu, bugün yemek tadımından sonra açıklanacak. Hafta içi her gün Fox Tv'de izleyici karşısına çıkan Zuhal Topal'la Sofrada gündüz kuşağının sevilen yemek programları arasında yer alıyor. Zuhal Topal'la Sofrada hafta boyunca en yüksek puanı toplayan 15 bin TL'nin sahibi oluyor. İşte Zuhal Topal'la Sofrada 16 Kasım puan durumu

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 16 KASIM PUAN DURUMU

Zuhal Topal'la Sofrada 16 Kasım puan durumu henüz belli olmadı. Puanlama Zuhal Topal tarafından açıklanınca haberimize eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 16 KASIM YARIŞMACISI KİM?

Zuhal Topal'la Sofrada 16 Kasım Pazartesi yarışmacıları Çiğdem ve kayıvalisesi yarışacak. Çiğdem, 10 yıllık evli. 2 çocuk annesi. Adanalı, pratik, hızlı ve becerikli. Ama kahvaltısını kayınvalideden bekliyor.