16 Ekim 2020 Cuma 17:43 | Son Güncelleme:
Zuhal Topal'la Sofrada 16 Ekim Cuma kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Sofrada haftanın kazanan ismi kim?
Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi bugün belli oluyor. Hafta içi her gün ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada saat 16.00'da başlıyor. Her hafta yeni yarışmacıların yer aldığı programda günün gelini ve yaptığı yemekler kayınvalideler tarafından puanlanıyor. Zuhal Topal'la Sofrada 16 Ekim Cuma günü kazananı bugün verilen puanlarla belli olacak.
Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Saat 16.00'da başlayan programda gelinler ve kayınvalideler kıyasıya rekabet ediyorlar. Gün sonunda verilen puanlarla Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi belirleniyor. Zuhal Topal'la Sofrada 16 Ekim kazanan isim bugün açıklanacak.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 16 EKİM CUMA KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Sofrada 16 Ekim Cuma haftanın birincisi henüz belli olmadı. Puanlama tamamlandığında kazanan isim açıklanacak.
Birinci olan gelin ve kayınvalide 15. bin TL'lik ödülün de sahibi olmuş olacak.