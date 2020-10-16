Zuhal Topal'la Sofrada 16 Ekim Cuma kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Sofrada haftanın kazanan ismi kim?

Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Saat 16.00'da başlayan programda gelinler ve kayınvalideler kıyasıya rekabet ediyorlar. Gün sonunda verilen puanlarla Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi belirleniyor. Zuhal Topal'la Sofrada 16 Ekim kazanan isim bugün açıklanacak.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 16 EKİM CUMA KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Sofrada 16 Ekim Cuma haftanın birincisi henüz belli olmadı. Puanlama tamamlandığında kazanan isim açıklanacak.

Birinci olan gelin ve kayınvalide 15. bin TL'lik ödülün de sahibi olmuş olacak.