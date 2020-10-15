15 Ekim 2020 Perşembe 17:54 | Son Güncelleme:
Zuhal Topal'la Sofrada 15 Ekim puan tablosu nasıl oldu? Zuhal Topal'la Sofrada güncel puan tablosu
Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Saat 16.00'da başlayan programda gelinler ve kayınvalideler kıyasıya rekabet ediyorlar. Gün sonunda verilen puanlarla Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu oluşuyor. 15 Ekim tarihli puan tablosu hafta birincisinin kim olacağını belirlemede katkı sağlayacak.
Hafta içi her gün ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada saat 16.00'da başlıyor. Her hafta yeni yarışmacıların yer aldığı programda günün gelini ve yaptığı yemekler kayınvalideler tarafından puanlanıyor. Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu listesi hafta boyu verilen puanlar sonucunda belirleniyor.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 15 EKİM PUAN TABLOSU
Zuhal Topal'la Sofrada 15 Ekim tarihli puan tablosu henüz belli olmadı. Puanlar açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.
14 EKİM ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN TABLOSU NASILDI?
14 Ekim Çarşamba gününe ait Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu belli oldu. Kayınvalidelerin Türkan Hanım'a verdiği puanlama şöyle oldu:
Neşe Hanım: 8 puan
Ayşe Hanım: 6 puan
Hanife Hanım: 8 puan
Demet Hanım: 7 puan
Zuhal Topal: 8 puan
Toplam: 37 puan