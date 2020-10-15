Zuhal Topal'la Sofrada 15 Ekim puan tablosu nasıl oldu? Zuhal Topal'la Sofrada güncel puan tablosu

Hafta içi her gün ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada saat 16.00'da başlıyor. Her hafta yeni yarışmacıların yer aldığı programda günün gelini ve yaptığı yemekler kayınvalideler tarafından puanlanıyor. Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu listesi hafta boyu verilen puanlar sonucunda belirleniyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 15 EKİM PUAN TABLOSU

Zuhal Topal'la Sofrada 15 Ekim tarihli puan tablosu henüz belli olmadı. Puanlar açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.

14 EKİM ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN TABLOSU NASILDI?

14 Ekim Çarşamba gününe ait Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu belli oldu. Kayınvalidelerin Türkan Hanım'a verdiği puanlama şöyle oldu:

Neşe Hanım: 8 puan

Ayşe Hanım: 6 puan

Hanife Hanım: 8 puan

Demet Hanım: 7 puan

Zuhal Topal: 8 puan

Toplam: 37 puan