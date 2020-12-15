Zuhal Topal'la Sofrada 15 Aralık puan durumu açıklandı! Zuhal Topal'la Sofrada salı puanları...
Zuhal Topal'la Sofrada 15 Aralık puan durumu açıklandı. Her gün farklı gelin ve kayınvalide Zuhal Topal'la Sofrada yarışarak 15 bin TL'nin sahibi olmak istiyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından olan Zuhal Topal'la Sofrada 15 Aralık puan durumu kayınvalideler tarafından belirleniyor.
Zuhal Topal'la Sofrada 15 Aralık puan durumu açıklandı. Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün Fox Tv'de yayınlanıyor. Ekranların en çok izlenen gündüz kuşağı yarışmasında her hafta 15 bin TL büyük ödül için yarışılıyor. Zuhal Topal'la Sofrada 15 Aralık puan durumu kayınvalideler tarafından açıklanıyor. Koronavirüs tedbirleri içerisinde çekimler gerçekleşiyor. Zuhal Topal'la Sofrada 15 Aralık puan durumu sizlerle...
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 15 ARALIK PUAN DURUMU
Zuhal Topal'la Sofrada 15 Aralık puan durumu açıklandı.
Hayriye Hanım: 4 puan
Şirin Hanım: 4 Puan
Hatice Hanım: 6 puan
Nermin Hanım: 4 puan
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 15 ARALIK YARIŞMACISI KİM?
Zuhal Topal’la Sofrada 15 Aralık yarışmacısı Büşra Mahran 5 yıllık evli ve bir çocuk annesi. Tuttuğunu koparan iddialı ve hırslı bir yarışmacı olduğunu söyleyen Büşra Hanım aynı zamanda misafirperver olduğunu dile getiriyor. Büşra’nın kayınvalidesi Neşe Arınç ise tam bir eleştiri makinesi.