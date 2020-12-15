Zuhal Topal'la Sofrada 15 Aralık puan durumu açıklandı! Zuhal Topal'la Sofrada salı puanları...

Zuhal Topal'la Sofrada 15 Aralık puan durumu açıklandı. Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün Fox Tv'de yayınlanıyor. Ekranların en çok izlenen gündüz kuşağı yarışmasında her hafta 15 bin TL büyük ödül için yarışılıyor. Zuhal Topal'la Sofrada 15 Aralık puan durumu kayınvalideler tarafından açıklanıyor. Koronavirüs tedbirleri içerisinde çekimler gerçekleşiyor. Zuhal Topal'la Sofrada 15 Aralık puan durumu sizlerle...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 15 ARALIK PUAN DURUMU

Zuhal Topal'la Sofrada 15 Aralık puan durumu açıklandı.

Hayriye Hanım: 4 puan

Şirin Hanım: 4 Puan

Hatice Hanım: 6 puan

Nermin Hanım: 4 puan

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 15 ARALIK YARIŞMACISI KİM?

Zuhal Topal’la Sofrada 15 Aralık yarışmacısı Büşra Mahran 5 yıllık evli ve bir çocuk annesi. Tuttuğunu koparan iddialı ve hırslı bir yarışmacı olduğunu söyleyen Büşra Hanım aynı zamanda misafirperver olduğunu dile getiriyor. Büşra’nın kayınvalidesi Neşe Arınç ise tam bir eleştiri makinesi.