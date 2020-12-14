Zuhal Topal'la Sofrada 14 Aralık puan durumu belli oldu mu? Zuhal Topal'la Sofrada puanları!

Zuhal Topal'la Sofrada 14 Aralık puan durumu yakından takip edilen başlıklardan oldu. Hafta içi her gün Fox Tv'de yayımlanan programın sunuculuğunu Zuhal Topal yapıyor. Her hafta farklı yarışmacıların yer aldığı yarışmada cuma büyük finalde 15 bin TL için yarışılıyor. Zuhal Topal'la Sofrada 14 Aralık puan durumunu kayınvalidelerin tadımları belirliyor. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada 14 Aralık puan durumu belli oldu mu?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 14 ARALIK PUAN DURUMU

Zuhal Topal'la Sofrada 14 Aralık puan durumu henüz belli olmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA GEÇEN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada 11 Aralık Cuma haftanın birincisi 30 puan ile Yasemin oldu. Ardından Rukiye 29 puan ile ikinci, Tuğçe 26 puan ile üçüncü, Merve 25 puan ile sonuncu oldu.