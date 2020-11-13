Zuhal Topal'la Sofrada 13 Kasım haftanın birincisi kim? Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu!

Zuhal Topal'la Sofrada 13 Kasım haftanın birincisi kayınvalidelerin puanlamaları sonrası açıklanacak. Fox Tv'de her gün yayınlanan yarışmada her hafta farklı kişiler yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada 13 Kasım haftanın birincisi belli olduktan sonra 15 bin TL'nin sahibi öğrenilecek. 5 gelin ve kayınvalidenin bulunduğu programda puanları birinciyi belirleyecek. Zuhal Topal'la Sofrada 13 Kasım haftanın birincisi kim?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 13 KASIM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Zuhal Topal'la Sofrada 13 Kasım haftanın birincisi henüz belli olmadı. Kayınvalideler puanlamayı yaptıktan sonra gün birincisi açıklanacak.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BU HAFTANIN YARIŞMACILARI KİM?

Bu haftanın ilk performansına imza atan Ayşe Keskin 9 Kasım Pazartesi günü kayınvalidelerin karşısına çıktı. Salı günü ise haftanın genç gelinlerinden Hacer Dilmaç mutfağa girerek kendisine verilen sürede yemeklerini yaptı. Sıra hafta ortasına geldiğinde bu kez de Sevillay Uykur hünerlerini sergiledi. Final öncesindeki son günde de Berivan Ateş puanlarını aldı. Bugün haftaya nokta koyacak isim ise Efsane Ağabeyova oldu.