13 Ekim 2020 Salı 17:33 | Son Güncelleme:
Zuhal Topal'la Sofrada 13 Ekim puan tablosu! Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu nasıl?
Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Saat 16.00'da başlayan programda gelinler ve kayınvalideler kıyasıya rekabet ediyorlar. Gün sonunda verilen puanlarla Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu oluşuyor. 13 Ekim tarihli puan tablosu hafta birincisinin kim olacağını belirlemede katkı sağlayacak.
Hafta içi her gün ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada saat 16.00'da başlıyor. Her hafta yeni yarışmacıların yer aldığı programda günün gelini ve yaptığı yemekler kayınvalideler tarafından puanlanıyor. Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu hafta boyu verilen puanlar sonucunda belirleniyor.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 13 EKİM PUAN TABLOSU
Zuhal Topal'la Sofrada 13 Ekim tarihli puan tablosu henüz açıklanmadı. Puan durumu açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 12 EKİM PUAN TABLOSU NASILDI?
Zuhal Topal'la Sofrada haftanın yeni yarışmacıları dün tanıtıldı. 12 Ekim günü Özge Hanım kayınvalideleri ağırladı. Kayınvalidelerin verdiği puanlama ise şöyle oldu:
Ayşe Hanım: 5 puan
Demet Hanım: 5 puan
Neşe Hanım: 4 puan
Hanife Hanım: 6 puan
Zuhal Topal: 6 puan
Toplam: 26 puan