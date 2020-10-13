Zuhal Topal'la Sofrada 13 Ekim puan tablosu! Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu nasıl?

Hafta içi her gün ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada saat 16.00'da başlıyor. Her hafta yeni yarışmacıların yer aldığı programda günün gelini ve yaptığı yemekler kayınvalideler tarafından puanlanıyor. Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu hafta boyu verilen puanlar sonucunda belirleniyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 13 EKİM PUAN TABLOSU

Zuhal Topal'la Sofrada 13 Ekim tarihli puan tablosu henüz açıklanmadı. Puan durumu açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 12 EKİM PUAN TABLOSU NASILDI?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın yeni yarışmacıları dün tanıtıldı. 12 Ekim günü Özge Hanım kayınvalideleri ağırladı. Kayınvalidelerin verdiği puanlama ise şöyle oldu:

Ayşe Hanım: 5 puan

Demet Hanım: 5 puan

Neşe Hanım: 4 puan

Hanife Hanım: 6 puan

Zuhal Topal: 6 puan

Toplam: 26 puan