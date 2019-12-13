Zuhal Topal'la Sofrada 13 Aralık kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Sofrada son puan durumu..

Zuhal Topal'la Sofrada 13 Aralık kim birinci oldu? sorusu arama motorunda yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Sevilerek izlenen günlük programlardan birisi olan Zuhal Topal’la Sofrada yarışması. Sevilen yarışma Fox TV ekranlarında saat 16’dan 19’a kadar 3 saat boyunca her gün ekrana geliyor. Zuhal Topal'la Sofrada 13 Aralık kim birinci oldu? sorusunun yanıtı haberimizde..

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 13 ARALIK BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada 13 Aralık birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacak.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 12 ARALIK

12 Aralık Perşembe Zuhal Topal’la Puanları (Şirin’in Puanları)

Nejla Karakelle 3

Kadriye 3

Necla Kaya 5

Fevziye 6

Zuhal Topal 5

TOPLAM 22

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 11 ARALIK

11 Aralık Çarşamba Zuhal Topal’la Puanları (Özde’nin Puanları)

Nejla Karakelle 6

Kadriye 4

Ünzile 6

Fevziye 4

Zuhal Topal 4

TOPLAM 24

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 10 ARALIK

10 Aralık Salı Zuhal Topal’la Puanları (Büşra’nın Puanları)

Necla Karakelle 4

Necla Kaya 6

Ünzile 4

Fevziye 3

Zuhal Topal 7

TOPLAM 24

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 9 ARALIK

9 Aralık Pazartesi Zuhal Topal’la Puanları (Gamze’nin Puanları)

Kadriye 5

Necla Kaya 4

Ünzile 5

Fevziye 5

Zuhal Topal 8

TOPLAM 27