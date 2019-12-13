Zuhal Topal'la Sofrada 13 Aralık kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Sofrada son puan durumu..
Zuhal Topal'la Sofrada 13 Aralık kim birinci oldu? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. FOX ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bugün birinci olan isim belli oluyor. Zuhal Topal’ın keyifli sunumuyla ekranlara gelen programda 15 bin TL'lik para ödülünü kimin alacağı merak konusu. Zuhal Topal'la Sofrada 13 Aralık kim birinci oldu? sorusunun yanıtı haberimizde..
Zuhal Topal'la Sofrada 13 Aralık kim birinci oldu? sorusu arama motorunda yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Sevilerek izlenen günlük programlardan birisi olan Zuhal Topal’la Sofrada yarışması. Sevilen yarışma Fox TV ekranlarında saat 16’dan 19’a kadar 3 saat boyunca her gün ekrana geliyor. Zuhal Topal'la Sofrada 13 Aralık kim birinci oldu? sorusunun yanıtı haberimizde..
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 13 ARALIK BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Zuhal Topal'la Sofrada 13 Aralık birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacak.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 12 ARALIK
12 Aralık Perşembe Zuhal Topal’la Puanları (Şirin’in Puanları)
Nejla Karakelle 3
Kadriye 3
Necla Kaya 5
Fevziye 6
Zuhal Topal 5
TOPLAM 22
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 11 ARALIK
11 Aralık Çarşamba Zuhal Topal’la Puanları (Özde’nin Puanları)
Nejla Karakelle 6
Kadriye 4
Ünzile 6
Fevziye 4
Zuhal Topal 4
TOPLAM 24
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 10 ARALIK
10 Aralık Salı Zuhal Topal’la Puanları (Büşra’nın Puanları)
Necla Karakelle 4
Necla Kaya 6
Ünzile 4
Fevziye 3
Zuhal Topal 7
TOPLAM 24
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 9 ARALIK
9 Aralık Pazartesi Zuhal Topal’la Puanları (Gamze’nin Puanları)
Kadriye 5
Necla Kaya 4
Ünzile 5
Fevziye 5
Zuhal Topal 8
TOPLAM 27