12 Kasım 2020 Perşembe 17:59 | Son Güncelleme:
Zuhal Topal'la Sofrada 12 Kasım Perşembe puan durumu! Zuhal Topal'la Sofrada puanları nasıl?
Zuhal Topal'la Sofrada 12 Kasım Perşembe puan durumu yoğun ilgi gördü. Hafta içi her gün Fox Tv'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada, farklı program konsepti ile izleyicileri ekrana kilitliyor. Gelin ve kayınvalideler beraber yarışıyor. Günün sonunda ise puanlama yapılıyor. Zuhal Topal'la Sofrada 12 Kasım Perşembe puan durumu haberimizde.
Zuhal Topal'la Sofrada 12 Kasım Perşembe puan durumu günün sonunda belli oluyor. Her gün farklı yarışmacıların katıldığı Zuhal Topal'la Sofrada puanlamayı kayınvalideler yapıyor. Fox Tv'nin sevilen yarışmasında en yüksek puanı toplayan 15 bin TL'yi kazanıyor. Zuhal Topal'la Sofrada 12 Kasım Perşembe puan durumu sizlerle..
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 12 KASIM PERŞEMBE PUAN DURUMU
Zuhal Topal'la Sofrada 12 Kasım Perşembe puan durumu henüz açıklanmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir. Bugün yarışmada Berivan Hanım hünerlerini kayınvalidelere sergileyecek.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 12 KASIM MENÜSÜ
Domates Çorbası
Etli Çiğ Köfte
Özel Çiğ Köfte Sosu
Mor Lahana Salatası
Çökertme Kebabı
Mayalı Ekmek
Kutkutuk
Gevurdağı salatası
Bal Kabağı Pastası