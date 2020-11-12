Zuhal Topal'la Sofrada 12 Kasım Perşembe puan durumu! Zuhal Topal'la Sofrada puanları nasıl?

Zuhal Topal'la Sofrada 12 Kasım Perşembe puan durumu günün sonunda belli oluyor. Her gün farklı yarışmacıların katıldığı Zuhal Topal'la Sofrada puanlamayı kayınvalideler yapıyor. Fox Tv'nin sevilen yarışmasında en yüksek puanı toplayan 15 bin TL'yi kazanıyor. Zuhal Topal'la Sofrada 12 Kasım Perşembe puan durumu sizlerle..

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 12 KASIM PERŞEMBE PUAN DURUMU

Zuhal Topal'la Sofrada 12 Kasım Perşembe puan durumu henüz açıklanmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir. Bugün yarışmada Berivan Hanım hünerlerini kayınvalidelere sergileyecek.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 12 KASIM MENÜSÜ

Domates Çorbası

Etli Çiğ Köfte

Özel Çiğ Köfte Sosu

Mor Lahana Salatası

Çökertme Kebabı

Mayalı Ekmek

Kutkutuk

Gevurdağı salatası

Bal Kabağı Pastası