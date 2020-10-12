Zuhal Topal'la Sofrada 12 Ekim puan tablosu! Zuhal Topal'la Sofrada pazartesi günü puan durumu nasıl?

Hafta içi her gün ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada saat 16.00'da başlıyor. Her hafta yeni yarışmacıların yer aldığı programda günün gelini ve yaptığı yemekler kayınvalideler tarafından puanlanıyor. Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu hafta boyu verilen puanlar sonucunda belirleniyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 12 EKİM PUAN TABLOSU

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın yeni yarışmacıları bugün tanıtıldı. 12 Ekim tarihli puan tablosu ise henüz belli olmadı. Puan durumu açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.