12 Ekim 2020 Pazartesi 17:48 | Son Güncelleme:
Zuhal Topal'la Sofrada 12 Ekim puan tablosu! Zuhal Topal'la Sofrada pazartesi günü puan durumu nasıl?
Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Saat 16.00'da başlayan programda gelinler ve kayınvalideler kıyasıya rekabet ediyorlar. Gün sonunda verilen puanlarla Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu oluşuyor. Puan tablosu hafta birincisinin kim olacağını belirliyor.
Hafta içi her gün ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada saat 16.00'da başlıyor. Her hafta yeni yarışmacıların yer aldığı programda günün gelini ve yaptığı yemekler kayınvalideler tarafından puanlanıyor. Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu hafta boyu verilen puanlar sonucunda belirleniyor.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 12 EKİM PUAN TABLOSU
Zuhal Topal'la Sofrada haftanın yeni yarışmacıları bugün tanıtıldı. 12 Ekim tarihli puan tablosu ise henüz belli olmadı. Puan durumu açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.