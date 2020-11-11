Zuhal Topal'la Sofrada 11 Kasım Çarşamba puan durumu açıklandı mı? Zuhal Topal'la Sofrada puan

Zuhal Topal'la Sofrada 11 Kasım Çarşamba puan durumu yoğun ilgi gördü Her gün Fox Tv'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada, farklı yarışmacıları ile ekrana enk getiriyor. Gelin ve kaynavilidelerin beraber yarıştığı programda haftanın sonunda bir isim 15 bin TL'yi almaya hak kazanıyor. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada 11 Kasım Çarşamba puan durumu açıklandı mı?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 11 KASIM PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Zuhal Topal'la Sofrada 11 Kasım Çarşamba puan durumu henüz belli olmadı. Detaylar gelince haberimize ekleyeceğiz.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 11 KASIM YARIŞMACISI KİM?

Zuhal Topal’la Sofrada Bugün yarışan gelinimizin adı Sevilay Uykur. Aslen Tokatlı olan Sevilay yarışmaya tüp bebek yaptırmak için maddi kısmı karşılamak amacıyla katıldığını açıkladı. Henüz çocuk sahibi olmadığını 10 yıllık evli olduğunu açıklayan Sevilay, kazanmaktan başka şansı yoktur.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 11 KASIM MENÜSÜ

Ayran Çorbası

Çiğ Köfte

Kıymalı Lahana Dolması

Sebzeli Patlıcan Salatası

Zade Kebabı

Domatesli Buldur pilavı

Gevurdağı Salatası

Tel kadayıflı tavuk göğsü