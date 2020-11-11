Zuhal Topal'la Sofrada 11 Kasım Çarşamba puan durumu açıklandı mı? Zuhal Topal'la Sofrada puan
Zuhal Topal'la Sofrada 11 Kasım Çarşamba puan durumu programın sonunda belli oluyor. Her hafta birbirinden farklı yarışmacılar Zuhal Topal'la Sofrada yarışıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan 15 bin TL'nin sahibi oluyor. Zuhal Topal'la Sofrada 11 Kasım Çarşamba puan durumu sizlerle...
Zuhal Topal'la Sofrada 11 Kasım Çarşamba puan durumu yoğun ilgi gördü Her gün Fox Tv'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada, farklı yarışmacıları ile ekrana enk getiriyor. Gelin ve kaynavilidelerin beraber yarıştığı programda haftanın sonunda bir isim 15 bin TL'yi almaya hak kazanıyor. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada 11 Kasım Çarşamba puan durumu açıklandı mı?
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 11 KASIM PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?
Zuhal Topal'la Sofrada 11 Kasım Çarşamba puan durumu henüz belli olmadı. Detaylar gelince haberimize ekleyeceğiz.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 11 KASIM YARIŞMACISI KİM?
Zuhal Topal’la Sofrada Bugün yarışan gelinimizin adı Sevilay Uykur. Aslen Tokatlı olan Sevilay yarışmaya tüp bebek yaptırmak için maddi kısmı karşılamak amacıyla katıldığını açıkladı. Henüz çocuk sahibi olmadığını 10 yıllık evli olduğunu açıklayan Sevilay, kazanmaktan başka şansı yoktur.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 11 KASIM MENÜSÜ
Ayran Çorbası
Çiğ Köfte
Kıymalı Lahana Dolması
Sebzeli Patlıcan Salatası
Zade Kebabı
Domatesli Buldur pilavı
Gevurdağı Salatası
Tel kadayıflı tavuk göğsü