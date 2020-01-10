Zuhal Topal'la Sofrada 10 Ocak kim kazandı? İşte Zuhal Topalla Sofrada puan durumu

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında kimin kazandığı araştırılıyor. Sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün yapılıyor. Her hafta final günü heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Hafta boyunca en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalide 15 bin TL’nin sahibi oluyor. Haberimiz içerisinden merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA YARIŞMASINDA KİM KAZANDI?

10 Ocak’ta birinci olan isim açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

Zuhal Topal'la Sofrada 3 Ocak birincisi Emine Hanım oldu. Emine Hanım 15 bin TL değerindeki büyük ödülün sahibi oldu. Günün sonunda Emine Hanım haftayı 40 puanla tamamladı. Tuğba Hanım ise 39 puanla haftanın ikincisi oldu.

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA PUAN DURUMU

Pınar Hanımın toplam 32 puanı bulunuyor. Pınar Hanım Zuhal Topal’dan 8 puan almıştı.

Sultan Hanımın 25 puanı bulunuyor.

Salı günü yarışan Irmak Hanım 22 puana sahip.

Haftanın ilk günü yarışan Dilnaz Hanım 27 puan almıştı.