Zuhal Topal'la Sofra 28 Eylül puan tablosu: Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu haftanın ilk gününde nasıl?

Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün FOX TV ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Yarışmada kayınvalideler ve gelinler kıyasıya rekabet ediyorlar. Yeni bir haftaya giriş yapılırken Zuhal Topal'la Sofrada 28 Eylül puan tablosu haftanın sonunda birinci olacak olan yarışmacının kaderini belirliyor...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 28 EYLÜL PUAN TABLOSU

Zuhal Topal'la Sofrada yeni haftanın ilk yarışmacısı bugün kayınvalidelere sunum yaptı. 28 Eylül tarihli puan tablosu ise henüz belli olmadı

Puan durumu açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.