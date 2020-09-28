28 Eylül 2020 Pazartesi 17:51 | Son Güncelleme:
Zuhal Topal'la Sofra 28 Eylül puan tablosu: Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu haftanın ilk gününde nasıl?
Zuhal Topal'la Sofrada 28 Eylül puan tablosu haftanın ilk gününde kayınvalidelerin gelinlere verdiği puanları gösteriyor. Hfata içi her gün FOX TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yeni haftanın yeni yarışmacıları bugün tanıtıldı. Haftanın sonunda bir kişi 15 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu günün gelini ile birlikte güncelleniyor.
Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün FOX TV ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Yarışmada kayınvalideler ve gelinler kıyasıya rekabet ediyorlar. Yeni bir haftaya giriş yapılırken Zuhal Topal'la Sofrada 28 Eylül puan tablosu haftanın sonunda birinci olacak olan yarışmacının kaderini belirliyor...
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 28 EYLÜL PUAN TABLOSU
Zuhal Topal'la Sofrada yeni haftanın ilk yarışmacısı bugün kayınvalidelere sunum yaptı. 28 Eylül tarihli puan tablosu ise henüz belli olmadı
Puan durumu açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.