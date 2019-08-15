Zuhal Topal'dan intihar eden fenomen damat adayı Uğur Doğan hakkında ilk yorum

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında adını duyuran damat adayı Uğur Doğan, Instagram hesabından video yayınladıktan sonra intihar etmişti. Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Fatih'te yaşanmıştı. Hastaneye kaldırılan damat adayı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Doğan'ın ölümü hakkında ilk açıklama İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılmış, "13.08.2019 günü saat 18.30 sıralarında Uğur Doğan isimli şahıs ne olduğu bilinmeyen madde içmek suretiyle intihara teşebbüs ile hastane acil servisine 112 ambulans ile getirilmiş ve yaklaşık 1 saat sonra eks olmuştur. Hastane morgunda ölü muayenesi yaptırılmış, şahsın ailesi ile birlikte kaldığı ikametinde yapılan incelemede sağlığa etki edecek kimyasal madde bulunamamıştır. Maktulün cenazesi otopsi için adli tıbba kaldırılmıştır" denilmişti.

ZUHAL TOPAL'DAN İLK YORUM GELDİ

Son olarak Zuhal Topal da konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Instastory'den Uğur Doğan'ın fotoğrafını paylaşan Topal, "Çok üzgünüm... Son derece saygılı, efendi bir kardeşimdi. Ailesine sabır, Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.