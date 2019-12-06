Zuhal Topal'dan Acun Ilıcalı'ya tepki geldi! Topal'a destek mesajları yağdı

Acun Ilıcalı, Fox TV'de yayınlanan 'Sofrada' programının, kendi kanalı TV8'de yayınlanan 'Yemekteyiz' programının taklidi olduğunu iddia ederek Fox TV'ye dava açmıştı. İki programın aynısı olduğunu söyleyen Ilıcalı; programların içerik, teknik, akış gibi unsurlarının incelenmesi için Işık Üniversitesi'ne başvurmuştu. İki yarışma detaylı incelenmiş; Bilişkişi raporunda Acun Ilıcalı'nın haklı olduğunu ortaya koyulmuştu.

TEPKİ GECİKMEDİ

Eşi Korhan Saygıner’in yapımcılığını üstlendiği 'Zuhal Topal’la Sofrada' yarışmasında iki sezondur sunuculuk yapan Topal, bir takipçisinin "Reytinglere bakınca siz hep ilk onda diğer program alt sıralarda. Demek ki haticeye değil neticeye bakmalıymış" yorumuna beğeni işaretiyle cevap verdi. Bu yorum dışında kendisine destek veren tüm mesajları beğenen Topal, takipçilerine kalp ve öpücük emojileriyle teşekkür etti.

İŞTE ZUHAL TOPAL'A GELEN DESTEK MESAJLARI: