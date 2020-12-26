26 Aralık 2020 Cumartesi 00:49 | Son Güncelleme:
Zoraki Misafir filmi için Nurseli İdiz'in yerine gelen Ayşe Kökçü konuştu: Rol ilk bana gelmişti
‘Zoraki Misafir' filminin kadrosundan son anda çıkarılan Nurseli İdiz'in yerine Ayşe Kökçü getirildi.
Yapımda Uğur Yücel’in eşini canlandıracak olan Kökçü, “Bu iş daha ortada kimse yokken 1,5 ay önce ilk bana teklif edilmişti. Oturduk, konuştuk sonrasında arayan olmadı. Ben hiç kurcalamadım. Bu rolü kimin oynadığını da bilmiyordum, daha yeni öğrendim. Çünkü böyle şeyler hep olur” dedi.