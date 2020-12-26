  • $7,5893
  • 9,2438
  • 458.589
  • 1426.03
  • Haberler
  • Magazin
  • Zoraki Misafir filmi için Nurseli İdiz'in yerine gelen Ayşe Kökçü konuştu: Rol ilk bana gelmişti
26 Aralık 2020 Cumartesi 00:49 | Son Güncelleme:

Zoraki Misafir filmi için Nurseli İdiz'in yerine gelen Ayşe Kökçü konuştu: Rol ilk bana gelmişti

Zoraki Misafir filmi için Nurseli İdiz'in yerine gelen Ayşe Kökçü konuştu: Rol ilk bana gelmişti

‘Zoraki Misafir' filminin kadrosundan son anda çıkarılan Nurseli İdiz'in yerine Ayşe Kökçü getirildi.

Yapımda Uğur Yücel’in eşini canlandıracak olan Kökçü, “Bu iş daha ortada kimse yokken 1,5 ay önce ilk bana teklif edilmişti. Oturduk, konuştuk sonrasında arayan olmadı. Ben hiç kurcalamadım. Bu rolü kimin oynadığını da bilmiyordum, daha yeni öğrendim. Çünkü böyle şeyler hep olur” dedi.

<h3>Yılbaşı için ek tedbirler gelir mi?</h3><h3>BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI</h3><p>Başkan Erdoğan, yılba

25 Aralık Güncel Haberler

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul Havalimanını kışa hazır

Kaybettiği altın çamaşır makinesinin tıkalı borusundan çıktı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.