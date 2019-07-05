Zor Saatler filminin konusu ne? Zor Saatlerin oyuncuları kimler?

“Zor Saatler filminin konusu ne?” ve “ Zor Saatler’in oyuncuları kim?” filmi merak edenler tarafından arama motoruna sık yazılanlar sorular arasında yerine alıyor. Craig Gillerpie’nin yönetmenliğini yaptığı filmde Akademi Ödülü ve Altın Küre adayı Chris Pine gibi isimler rol alıyor. Aksiyon, dram ve gerilim içeren sahneleri bulunan Zor Saatler’in yapımcılığını da Eric Johnson ve Paul Tamasy birlikte üstleniyor. Zor Saatler filminin merak uyandıran konusu ve başarılı oyuncuları haberimizin içinde.

ZOR SAATLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Zor Saatler filmi, sahil güvenlik tarihinde en büyük gemi kurtarma operasyonunu konu alan heyecan ve macera dolu gerçek bir hikâyeden uyarlamadır. 18 Şubat 1952’de İngiltere’nin doğu kıyılarını yerle bir eden, yoluna çıkan bütün gemileri parçalayan fırtına, Boston’a bağlı SS Pendleton T-2 petrol tankerini ikiye böler. 30 kişilik mürettebatı bulunan gemi hızla sulara gömülmeye başlar. Korku ve panik halindeki ekibi geminin mürettebat yetkisi olan mühendis Ray Sybert kontrol altına almaya karar verir. Ülkenin Doğu kıyısına vuran şiddetli fırtınaya mürettebatı ile karşı durur. Bu sırada bu büyük yıkımın haberi Chatham, Massachusetts’ta bulunan Amerikan Sahil Güvenlik ofisine ulaşır. Sahil Güvenlik yetkilisi Daniel Cluff, batmakta olan gemiyi kurtarmaları için bir ekibe görev verir. Zorlu koşullara rağmen kaptan Bernie Webber ve komutasındaki 4 sahil yetkilisi yetersiz donanımı olan tahtadan yapılmış bir cankurtaran botuyla fırtınanın etkisiyle oluşan dev dalgalar rağmen yola çıkarlar. Bu sıradan bir hayat kurtarma operasyonu değildir, onları hayatlarının en büyük sınavı beklemektedir.

Craig Gillespie’nin yönetimindeki filmde Chris Pine, Akademi Ödüllü ve Altın Küre adayı Casey Affleck, Ben Foster, Holliday Grainger, John Ortiz ve Eric Bana gibi isimler rol alıyor.

ZOR SAATLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Chris Pine

Rolü : Bernie Webber

Casey Affleck

Rolü : Raymond Sybert

Ben Foster

Rolü : Richard Livesey

Holliday Grainger

Rolü : Miriam

John Ortiz

Rolü : Wallace Quirey

Kyle Gallner

Rolü : Andy Fitzgerald

John Magaro

Rolü : Ervin Maske

