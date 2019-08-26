Zor bir hamilelik geçiren Seren Serengil'in kısmeti açıldı! Teklif yağıyor

Geçen yıl mayıs ayında Yaşar İpek’le dünyaevine giren Seren Serengil, 2 Ağustos’ta bebek müjdesini sevenlerine verdi. Anne olmayı çok isteyen şarkıcıya, yüksek sesle konuşmak dahil her türlü stres yaratacak unsurlar yasaklandı. Fakat ne yazık ki ünlü isim eşi Yaşar İpek’le sorunlu bir dönem geçiriyor. Bir süre önce İpek evi terk etti, ikilinin boşanacakları iddiası güç kazandı.

GELECEĞİNE YATIRIM YAPACAK

Bu dönemde Serengil’in işten yana yüzü güldü, firmalar sıraya girdi. Anne, bebek bakımı, kozmetik ve giyim firmalarından reklam teklifi alan ünlü şarkıcının sosyal medya hesabını takip eden sevenleri bebeğin kısmetiyle geldiği yönünde yorumlar yaptı. Şarkıcı, 300 bin lira karşılığında, bir lens markasının yüzü oldu. Aldığı parayı çocuğunun geleceğine yatırım için kullanacağını duyuran Serengil ‘Bu dönemde kazanacağım her kuruş bebeğim için kullanılacak’ dedi.