04 Eylül 2020 Cuma 14:39 | Son Güncelleme:
Ziynet Sali ve eşi Erkan Erzurumlu birbirine rakip oldu
Şarkıcı Ziynet Sali, 1 yıl önce gitaristi Erkan Erzurumlu ile nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde şarkıcılığa soyunan Erzurumlu, eşinin desteğiyle single çıkardı.
Ziynet Sali’nin (45) Eylül 2019’da evlendiği gitarist Erkan Erzurumlu (35) şarkıcılığa soyundu ve ‘Kalbin Nereli’ adlı bir single çıkardı. Erkan Erzurumlu, şarkısı hakkında şöyle konuştu:
"Yıllardır şarkı söylemek ve beste yapmak en büyük tutkumdu. Ziynet de beni teşvik ve motive etti. Bu şarkıyı da pandemi döneminde besteledim. Bir akşam balkonda çalmaya başladım, o gazla devamı geldi."