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  3. Ziynet Sali ve Erkan Erzurumlu'nun nikah tarihi belli oldu

Ziynet Sali ve Erkan Erzurumlu'nun nikah tarihi belli oldu

Ziynet Sali ve Erkan Erzurumlu'nun nikah tarihi belli oldu

Şarkıcı Ziynet Sali, altı aydır aşk yaşadığı gitaristi Erkan Erzurum'lu ile evleneceği tarihi açıkladı.

44 yaşındaki Ziynet Sali, yaklaşık altı aydır kendisinden 10 yaş küçük gitaristi Erkan Erzurumlu ile aşk yaşıyordu. Ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Sali, Erzurumlu’yla 15 Eylül’de Kıbrıs’ta nikah masasına oturacağını açıkladı. Çok heyecanlı olduğunu dile getiren şarkıcı, "Hazırlıklar devam ediyor. Sade bir gelinlik giyeceğim. Sahil kenarında güzel bir mekanda aile arasında tören yapacağız" dedi.

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