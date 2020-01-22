Zirveyi Sefirin Kızı'na kaptıran Çukur dizisine flaş transfer!

Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekranlara gelen Çukur'a Alara Turan da dahil oldu. Alara Turan, ‘Songül’ karakteriyle Akın’ın eski kız arkadaşını canlandıracak.

ALARA TURAN KİMDİR?

Alara Turan, 14 Eylül 1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.

Son olarak Star Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Afra Saraçoğlu, Nur Fettahoğlu, Furkan Andıç, Murat Daltaban gibi isimlerin yer aldığı Kardeş Çocukları dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan ve Hayal karakterine hayat veren Alara Turan, 1.68 metre boyunda, 58 kilo ve Başak burcudur.