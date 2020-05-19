Zeynep Korel'den kardeşi Bergüzar Korel'e şok sözler: Konuşursam evden çıkamaz!

Bergüzar Korel'in ABD'de temizlik işi yapan ablası Zeynep Korel, annesi Hülya Darcan'a açtığı miras davasıyla gündemde. Magazin Hattı'na konuşan Zeynep Korel, şunları dile getirdi:

"Üst düzey yöneticiliğimi bırakarak Amerika'ya geldim. Ayaklarımdaki rahatsızlıktan dolayı. Çok şükür şimdi iyiyim, fizik tedaviyle ancak artık bir yere bağlı olarak çalışmak yerine, 45 yaşına gelmişim. Sevdiğim işi yapmak istediğim ve Amerika'da ciddi açık gördüğüm temizlik alanıyla ilgili şirket kurdum. Benim burada bir de köpek dolandırma işim vardı. Artık bir sektör burada ve ben burada buna da ön ayak oldum. Fakat bu çok çabuk duyulmuş. Soy adımı öğrenen Türk komşularım bazı magazin programlarına haber veriyorlar."

"AİLE BAĞLARINI KOPARMAKLA TEHDİT ETTİLER"

"Bu arada temizliğe başladığımı annem ve kız kardeşim öğreniyor ve yakın çevreme, ' Eğer Zeynep'in temizlik işine girdiği Türkiye'de duyulursa, onunla tüm bağımızı koparırız'. dediklerini öğrendim. Temizlik yaptığım haberlerinden bir gün sonra kardeşim Bergüzar'ın hakkımda konuşmama kararı aldırdığını öğrendim. Bunu anlayamadım. Ama ben Amerika vatandaşıyım bu karar burada geçerli olmaz. Ben kardeşim hakkında konuşmam, bunu yapmam."

"BU ARTIK ONUR SAVAŞIDIR"

Bir kadınla evli olduğu iddiaları hakkında ise Zeynep Korel, "Ivana ile aileme gönderdiğim fotoğraflar bilinçli olarak magazine servis edildi. Beni zıvanadan çıkartan iftira ise "Ben Bergüzar'a, 'Eğer benim karıma para yollamazsan seni mahvederim' diyormuşum. Bakın bu çok kalleşçe bir iftiradır. Bu artık bir onur savaşıdır. Ben konuşursam Bergüzar evden dışarı çıkamaz." ifadelerinde bulundu.

"BUNU UNUTMAYACAĞIM"

"Biz hiçbir zaman bir aile olamadık. Biz hiçbir zaman bir olamadık Ben hep babamın kızı oldum. Doğruları söyledim. Çamuru atıp izi kalacak sandılar. Bu bir onur meselesi. Bunu benim ailem yaptığı için bu olayı hiçbir zaman unutmayacağım" dedi.