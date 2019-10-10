Zeynep Korel'den kardeşi Bergüzar Korel hakkında şaşırtan iddia! 'Onların evliliği...'

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel’in ablası Zeynep Korel'in, geçtiğimiz günlerde Chicago'ya taşınarak burada hayatına sıfırdan başladığı öğrenilmişti. Boğaziçi Üniversitesi Turizm Otelcilik mezunu olan, Teksas'taki Rice Üniversitesi'nde Tasarım bölümünü bitiren, birçok şirkette yöneticilik yapan, iki kitap yazan Zeynep, temizlik işçisi olmuştu. Oturduğu sitede günlüğü 400 liraya evlere temizliğe giden Korel'in, arta kalan vaktinde de saati 70 liraya köpek gezdirdiği belirtilmişti.

'EVLİLİĞİ BEBEK SAYESİNDE DEVAM EDİYOR'

Bugün de bir magazin programına açıklama yapan Zeynep Korel, herkesi şaşırtan ifadeler kullandı. Korel, programa yaptığı açıklamada ailesi tarafından dışlandığı için Amerika’da temizlikçilik yaptığını ve kardeşinin Halit Ergenç ile olan evliliğinin bebek sayesinde devam ettiğini iddia etti.

DEMET AKALIN’DAN BERGÜZAR KOREL'E DESTEK

Magazin gündemine bomba gibi düşen bu açıklamaların ardından şarkıcı Demet Akalın’dan bir paylaşım geldi. Instagram hesabının hikaye kısmından Bergüzar Korel’in bir fotoğrafını paylaşan Akalın, "Şiddetin en fenasını yaşıyor! Hem de en yakınından hem de bir can taşırken. Sakın üzülme ne olur" notunu yazdı ve Korel'e destek çıktı.