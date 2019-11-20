Zeynep Korel'den Bergüzar Korel'e şok sözler: Hamile insan kalleşçe iftiralar atmaz

Son günlerde annesi Hülya Darcan ve kardeşi Bergüzar Korel'e açacağı dava ile konuşulan Zeynep Korel, 'Magazin Noteri' programına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Korel, "Anlatıldığı gibi ortada dram falan yok. ABD'de bir temizlik açığı olduğunu düşündüğüm için temizlik işine girdim. Bir temizlik şirketi açmayı düşünüyorum. Ben şarkıcı değilim, oyuncu değilim. Neden gündeme gelmeye çalışayım? Benim böyle bir endişem, düşüncem yok." ifadelerini kullandı.

'HAMİLEYSE, BÖYLE KALLEŞÇE İFTİRALAR ATMAZ'

Bergüzar Korel'in bütün iddialar karşısında sessiz kalmasına da tepki gösteren Zeynep Korel, "Benim avukatım Bergüzar Korel'in avukatından itibarımın geri verilmesini rica etti. Bir cümleyle hiçbir zaman bana para yardımında bulunmadığını, sadece yeğenine yardımda bulunduğunu açıklamasını istedik. Şimdi hamilelik diyorlar, eğer bir insan hamileyse baştan böyle kalleşçe itiraflar atmaz. Hamileliğini düşünüyorsa bizden bir zeytin dalı uzatıldığında karşılık verirdi.”

'ANNEM BENİ UÇURUMDAN ATTI, CENAZEMİ KALDIRDILAR'

İlkay Buharalı ile Ali Eyüboğlu’nun her sorusunu açık yüreklilik ile cevaplayan Zeynep Korel söz annesi Hülya Darcan’a geldiğinde çarpıcı açıklamalarına devam etti. “Anneme bir temizlik şirketinde çalışacağımı söylediğimde kendisini ve kardeşimi hiç düşünmediğimi, eğer bir temizlik şirketinde çalışırsam Türkiye'de duyulacağını ve itibarlarının sarsılacağını söyledi. Annemin çocukluğumdan beri evlat ayırdığını düşünürdüm artık emin oldum. Annem beni uçurumdan attı, cenazemi kaldırdılar. Ancak bana bu pisliği atarken bir şeyi unuttular, ABD'dedir bir şey yapamaz dediler. Ama ben sonuna kadar savaşacağım." ifadelerini kullandı.

ZEYNEP KOREL'İN AVUKATI: 'HAKKI NE İSE ALACAĞIM!'

Zeynep Korel'in avukatı Esennur Ezgi ise konuyla ilgili, "Benim müvekkilimin zaten Türkiye'de mirastan kalan malı mülkü varken, kim kime para göndermiş oluyor? Kendisinin Ulus'ta bir evi, 3 tane de Gelibolu'da arsası var. Kullanmış olabileceklerini düşündüğüm bir miktar da parası var. Hülya Darcan’dan ayrıca hem kendim hem de Zeynep Korel adına ayrı ayrı “tehdit” suçlaması ile şikayetçi olduk. Ve korunma talep ettik. Ben Seren (Serengil) Hanım’a da bebeğini kaybettiği o çok üzücü anda bir söz vermiştim, ‘gereği ne ise yapacağım’ diye şimdi huzurunuzda Zeynep Korel’e de söz veriyorum: hakkı ne ise alacağım" açıklamasında bulundu.