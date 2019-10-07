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  3. Zeynep Korel kimdir? Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel kaç yaşında? İşte hayatı

Zeynep Korel kimdir? Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel kaç yaşında? İşte hayatı

Zeynep Korel kimdir" Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel kaç yaşında" İşte hayatı

Zeynep Korel kimdir? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. Zeynep Koreli, Tanju Korel ve Hülya Darcanın büyük kızı ve Bergüzar Korelin de ablası olarak biliniyor. Bu sıra Amerika'da temizlikçilik yapması ile gündeme oturan Zeynep Korel 400 TL'ye temizlik yaptığını ve 70 TL'ye köprek gezdirdiği söylemişti. Bu açıklamalardan sonra Zeynep Korel kimdir?, Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel kaç yaşında? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

Zeynep Korel kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Zeynep Korel ile ilgili haberler magazin programlarında konululmaya başladı. Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel Amerika'da 400 TL'ye temizlik yaptığını ve 70 TL'ye köprek gezdirdiği açıkladı.  Bu açıklamalardan sonra Zeynep Korel kimdir?, Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel kaç yaşında? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

ZEYNEP KOREL KİMDİR?

Zeynep Korel, Tanju Korel ve Hülya Darcanın büyük kızı. 1971 doğumlu olan Zeynep Korel sinema dünyasının ünlü isimlerinden, Bergüzar Korelin de ablası. Evlendikten sonra Amerika'ya taşınan Zeynep Korel bundan önce, Teksas, Londra ve Peruda yaşamıştı. İki yıl yaşadığı Peruda gördüğü renkli, hareketli hayatın izlerini taşıyan çantalar tasarlamaya başladı.

Bunları da Piura by Zeynep Korel adı altında topladı. Korel, kendini henüz tasarımcı olarak görmese de çantaları hem kendi sitesinde hem de satışının yapıldığı anlaşmalı mağazalarda büyük ilgi görüyor.

Özellikle seyehat ettiği ülkelerden el yapımı çantalar alarak başladığı bu hobiyi daha sonrasında profesyonel iş yaşamına da taşımıştı. Çantalarının tasarımı beğeni toplayan ünlü isim ilk tasarım çantasının Peru'dan almış olduğu düz siyah bir çanta olduğunu ve etrafı tarafından bu tasarımın çok beğenildiğini aktarmıştı.

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