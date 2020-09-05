Zeynep Korel annesine dava açmıştı... Hülya Darcan konuştu!

Usta oyuncu Hülya Darcan, yeniden ekranlara döneceğini müjdeledi. Çekimlerine Ayvalık'ın Kalem Adası'nda gerçekleşecek dizide rol alacağını söyleyen Darcan'a, Amerika'da yaşayan kızı Zeynep Korel'in kendisi ve kardeşi Bergüzar Korel'e hakaret dolu sözleri hatırlatıldı.

"O BENİM EVLADIM"

Cadde'nin haberine göre Darcan, konuyla ilgili "Hiçbir şey söylemek istemiyorum, o benim evladım" diye konuştu. Zeynep Korel ile görüştüğünü söyleyen Darcan, diğer sorulara teşekkür ederek, cevapsız bıraktı.

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Bergüzar Korel'in Amerika'da yaşayan ve temizlik sektöründe çalışan ablası Zeynep Korel, ailesine "Bana iftira attılar" diyerek ateş püskürmüş ve hakaret etmişti. Bergüzar Korel de ablası hakkında konuşma yasağı kararı aldırmıştı.

Ailesine "Sırtımdan bıçaklandım, manevi bağlar koptuysa maddi bağlar da kopsun" diyerek miras davası açan Zeynep Korel "Bu bir miras değil, onur savaşı" demişti.