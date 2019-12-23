Zeynep Koçak'tan babasına acı veda

Coşkun Koçak’ın dün Altunizade İlahiyat Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Çengelköy’de toprağa verildi. Ünlü oyuncuyu acılı gününde arkadaşları yalnız bırakmadı.

Zeynep Koçak ve annesi Güner Koçak taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı, Hakan Akkaya, Bülent Emrah Parlak ve aile yakınları katıldı.

OĞUZHAN KOÇ GELMEDİ

Zeynep Kolçak ile yaklaşık 8 yıl boyunca aşk yaşayan Oğuzhan Koç cenaze törenine katılmadı. Koç’un eski sevgilisini bu acılı günde yalnız bırakması dikkatlerden kaçmadı.