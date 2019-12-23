Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9495
  • 6,5963
  • 283.639
  • 111886
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Zeynep Koçak'tan babasına acı veda

Zeynep Koçak'tan babasına acı veda

Zeynep Koçak'tan babasına acı veda

Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı komedi programıyla tanınan oyuncu Zeynep Koçak, geçen cumartesi günü babası Coşkun Koçak’ın vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Coşkun Koçak’ın dün Altunizade İlahiyat Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Çengelköy’de toprağa verildi. Ünlü oyuncuyu acılı gününde arkadaşları yalnız bırakmadı.

Zeynep Koçak ve annesi Güner Koçak taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı, Hakan Akkaya, Bülent Emrah Parlak ve aile yakınları katıldı.

OĞUZHAN KOÇ GELMEDİ

Zeynep Kolçak ile yaklaşık 8 yıl boyunca aşk yaşayan Oğuzhan Koç cenaze törenine katılmadı. Koç’un eski sevgilisini bu acılı günde yalnız bırakması dikkatlerden kaçmadı.


'Tatil masraflarımı Guido ödüyor'
Deniz Çakır EDHO'ya geri mi dönüyor?
Çukur'da flaş gelişme! O isim geri dönüyor
Reynmen'in eski mesleği duyanları şoke etti!
Serenay ile Kerem barıştı mı? O detay kafaları karıştırdı
<p>Santa Barbara sahilinde hafta sonu sörf yaparken 4,5 metre boyunda bir köpek balığının saldırısın

Köpek Balığı Saldırısına Uğradı! Helikopterle Böyle Kurtarıldı...

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

MTV 2020 oranları nedir? İşte yeni MTV oranları listesi

Deneme amacıyla yurt dışından getirdi! Şimdi hem meyvesini hem fidanını satıyor