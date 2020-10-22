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22 Ekim 2020 Perşembe 16:43 | Son Güncelleme:

Zeynep Koçak takipçisinin çirkin mesajını ifşa etti

Zeynep Koçak takipçisinin çirkin mesajını ifşa etti

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Koçak, bir takipçisinin gönderdiği müstehcen mesajı ifşa etti. Koçak, "Topunuz yok olun inşallah" sözleriyle dikkat çekti.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan sonra ekranlardan uzak kalan ve geçtiğimiz günlerde değişimiyle gündeme gelen Zeynep Koçak, bu sefer de talihsiz bir olayla gündeme geldi.

"YOK OLUN İNŞALLAH"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Koçak, bir erkek takipçisinin kendisine gönderdiği +18 mesaja tepkisiz kalamadı.

Mesajı ifşa eden oyuncu, "Ben bunu paylaşırken utanıyorum sen yazarken utanmıyorsun. Siz bu toplumun kanserisiniz topunuz yok olun inşallah" diyerek isyan etti.

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