Zeynep İnanoğlu kimdir, kaç yaşında? Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu kiminle evli?

Zeynep İnanoğlu hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun ve yönetmen Türker İnanoğlu'nun kızıdır. Harvard Üniversitesi Elektrik, Bilgisayar ve Sistem Mühendisliği bölümünden mezun olan Zeynep İnanoğlu gazeteci Cüneyt Özdemir'le evlidir. Haberimizin içerisinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

ZEYNEP İNANOĞLU KİMDİR?

Zeynep İnanoğlu, 28 Aralık 1977 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası yönetmen Türker İnanoğlu, annesi oyuncu Gülşen Bubikoğlu’dur. Babasının ilk eşi olan oyuncu Filiz Akın’dan olan oyuncu İlker İnanoğlu üvey kardeşidir. İstanbul’da 1995 yılında Koç Lisesi'ni birincilikle bitirdi. ABD’de Harvard Üniversitesi Elektrik, Bilgisayar ve Sistem Mühendisliği bölümünden 1999 yılında Elektrik Elektronik Mühendisi olarak mezun oldu. MIT Media Lab, Speech & Mobility Group'ta araştırma görevlisi olarak görev aldı.Zeynep İnanoğlu, ABDWashington kentindeki Microstrategy Inc. adlı bilgisayar teknolojileri üreten bir şirkette 3 sene çalıştı. İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nde 2002 – 2003 yıllarında yüksek lisansını yaptı. 2003 – 2004 yıllarında konuşma arayüzü grubu, araştırma görevlisi olarak çalıştı ve 2004 – 2007 yıllarında doktorasını yaparak mezun oldu.

Doktorasını yapay zeka kapsamına giren ses sentezleme ve makine öğrenimi üzerine yaptı.Doktorasını "seslerin farklı duygulara dönüştürülmesi" ile ilgili hazırlayan İnanoğlu'nun, 250 sayfalık doktora tezi, 20-30 sayfalık bir makale halinde, teknoloji dünyasının prestijli yayınlarından Speech Communication (Sesle İletişim) dergisinde 2010 yılında yayımladı.Zeynep İnanoğlu, 2007 yılında İngiltere’deki kuruluş halindeki Phonetic Arts’ta ortak ve mühendis olarak çalışmaya başladı. Ortakları arasında yer aldığı Phonetic Arts, bünyesindeki araştırma ve mühendislik ekipleriyle, yapay konuşma, bilgisayar üzerinde ses tanıma ve dönüştürme teknolojileri üzerine ileri seviyede çalışmalar yapmaya başladı. Zeynep İnanoğlu’nun ses tanıma konusu üzerine ABD’de 3 patenti vardır.

2009 senesinde İngiltere’den ayrılarak Türkiye’ye gelen Zeynep İnanoğlu, ortak ve danışman olarak Phonetic Arts’a Türkiye’den bilgi sunmayı sürdürdü. Bu çalışmaların Google’ın dikkatini çekmesi üzerine Google, Phonetic Arts’ı 2010 yılında satın aldı.Zeynep İnanoğlu, 2010 yılında Google Türkiye’de çalışmaya başladı. Daha sonra Google Türkiye Ürün Pazarlama Müdürü olan Zeynep İnanoğlu görevi dolayısıyla Londra'ya taşındı. Google’da dört sene çalıştı.

Chrome browser'ın Türkiye'de üçüncü popüler tarayıcı olmaktan en popüler tarayıcı olmasıyla sonuçlanan pazarlama sürecini yönetti.27 Ocak 2014 tarihinde Doğan TV’de dijital grubu yönetmeye başladı.Halen İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi'nde bilgisayar dili, metin ve internet teknolojisi üzerine master yapmakta olan Zeynep İnanoğlu, bilgisayar ekranına yazarak internette yapacağınız her türlü işlemin, cep telefonlarından "görsel" değil "sesli" olarak yapılmasına olanak veren bir yazılım geliştirmiş.Zeynep İnanoğlu, 3 Şubat 2011 tarihinde gazeteci Cüneyt Özdemir ile ParisBüyükelçiliği'nde evlendi. Ali Mavi (d.7 Nisan 2012) adında bir oğlu vardır.